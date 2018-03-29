مؤشرات أولية.. اللجنة العامة بالشيخ زايد: السيسى 37207 أصوات مقابل 1604 لموسى

مؤشرات أولية.. اللجنة العامة بالشيخ زايد: السيسى 37207 أصوات مقابل 1604 لموسىالخميس، 29 مارس 2018 01:58 ص
فرز الانتخابات الرئاسية
الجيزة (أ ش أ)
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أعلنت اللجنة العامة بالشيخ زايد إحدى اللجان العامة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية فى محافظة الجيزة أن المرشح عبدالفتاح السيسى حصل على 37207 آلاف صوت، بنسبة 95% من إجمالى عدد الأصوات الصحيحة، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسى، على 1604 أصوات بنسبة 4.13 %.
وأوضح رئيس اللجنة أن عدد الأصوات الصحيحة فى جميع اللجان بلغ 38811 ناخبا، فيما بلغ إجمالى عدد الأصوات الباطلة 5435 صوتا.
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