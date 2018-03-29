مؤشرات أولية.. اللجنة العامة بالشرابية: 60ألف و608 للسيسى و2067 لموسى

أعلن المستشار عابد إبراهيم، رئيس اللجنة العامة بالشرابية محافظة القاهرة ورقمها 7،نتيجة انتخابات الرئاسة 2018 ،حيث بلغ عدد اللجان الفرعية ( 40) ،ومن لهم حق التصويت ( 203646) ،بلغ الذين ادلوا بأصواتهم (69696)،حيث بلغ اجمالى الاصوات الصحيحة (62675) بنسبة ،بينما بلغت نسبة الاصوات الباطلة (7021 ) ،وحصل المرشح عبدالفتاح السيسى على (60608) صوت ،بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على (2067)