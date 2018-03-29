video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 29 مارس 2018 02:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مؤشرات أولية.. اللجنة العامة بالشرابية: 60ألف و608 للسيسى و2067 لموسى

الخميس، 29 مارس 2018 01:38 ص
مؤشرات أولية.. اللجنة العامة بالشرابية: 60ألف و608 للسيسى و2067 لموسى فرز اللجان الانتخابيه بانتخابات الرئاسه





كتب لؤى على
إضافة تعليق

أعلن المستشار عابد إبراهيم، رئيس اللجنة العامة بالشرابية محافظة القاهرة ورقمها 7،نتيجة انتخابات الرئاسة 2018 ،حيث بلغ عدد اللجان الفرعية ( 40) ،ومن لهم حق التصويت ( 203646) ،بلغ الذين ادلوا بأصواتهم  (69696)،حيث بلغ اجمالى الاصوات الصحيحة (62675) بنسبة ،بينما بلغت نسبة الاصوات الباطلة (7021 ) ،وحصل المرشح عبدالفتاح السيسى على (60608) صوت ،بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على (2067)
 
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مؤشرات أولية.. السيسى لـ24282 صوتا وموسى 1562 صوت فى اللجنة التبين العامة (صور)

نتيجة الانتخابات

فرز نتائج الانتخابات

فرز نتائج الانتخابات الرئاسية

نتيجة الانتخابات الرئاسية

نتيجة انتخابات 2018

اعلان النتائج

بدء فرز نتائج انتخابات الرئاسة

انتخابات مصر

مؤشرات اولية

السيسى

موسى

نتيجة الانتخابية الرئاسية بمصر

موعد اعلان النتائج




لا تفوتك
أ ش أ: الوطنية للانتخابات ستطبق الغرامة المالية على المتخلفين عن التصويت

أ ش أ: الوطنية للانتخابات ستطبق الغرامة المالية على المتخلفين عن التصويت

وزير المالية يعلن تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها خلال أبريل

وزير المالية يعلن تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها خلال أبريل

صور.. "المعمرون يصوتون".. عجوز "107 سنوات" تصوت فى بنى سويف.. وكفيف: "علمولى ع النجمة".. وأكبر معمرة بالمنيا: "جاية علشان خاطر السيسى".. والأغانى الوطنية أمام لجان الفيوم والدفع بـ94 أتوبيسا

صور.. "المعمرون يصوتون".. عجوز "107 سنوات" تصوت فى بنى سويف.. وكفيف: "علمولى ع النجمة".. وأكبر معمرة بالمنيا: "جاية علشان خاطر السيسى".. والأغانى الوطنية أمام لجان الفيوم والدفع بـ94 أتوبيسا

الطقس قلب.. عواصف ترابية تضرب الصعيد والمحافظات الحدودية وتعيق حركة السيارات.. المرور يغلق الطريقين الصحراوى الشرقى والغربى بـ5 محافظات لتفادى الحوادث.. وطرق "سوهاج-سفاجا" و"المنيا- البحر الأحمر" لانعدام الرؤية

الطقس قلب.. عواصف ترابية تضرب الصعيد والمحافظات الحدودية وتعيق حركة السيارات.. المرور يغلق الطريقين الصحراوى الشرقى والغربى بـ5 محافظات لتفادى الحوادث.. وطرق "سوهاج-سفاجا" و"المنيا- البحر الأحمر" لانعدام الرؤية

صور.. محمد سعد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالدقى

صور.. محمد سعد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالدقى

رمضان صبحى يُرحّب بالعودة للأهلى وتريزيجيه يصدم الأحمر

رمضان صبحى يُرحّب بالعودة للأهلى وتريزيجيه يصدم الأحمر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة