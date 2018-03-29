مؤشرات أولية.. السيسي 2365 صوتا و71 صوتا لموسى بلجنة 19 شبين الكوم







المنوفية - محمد فتحى ومحمود شاكر

أسفرت نتائج الفرز النهائية بمدرسة الثانوية بنات بشبين الكوم، باللجنة رقم 196عن إجمالى نسبة تصويت وصلت إلى 2667 صوتا، وحصد المرشح عبد الفتاح السيسي على 2365 صوتا، بينما حصد المرشح موسى مصطفى موسى على 71 صوتا وبلغت إجمالى الأصوات الباطلة 231 صوتا .

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وانتهت اليوم الأربعاء، إذ شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.