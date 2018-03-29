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مؤشرات أولية.. السيسي يحصد 3713 صوتا وموسى 105 بلجنة اللغات الرسمية بكفر الشيخ

الخميس، 29 مارس 2018 01:15 ص
مؤشرات أولية.. السيسي يحصد 3713 صوتا وموسى 105 بلجنة اللغات الرسمية بكفر الشيخ فرز الأصوات بلجان كفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان
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اسفرت نتجية فرز أصوات اللجنة الفرعية الأولى والثانية بمدرسة اللغات الرسمية عن حصول عبدالفتاح السيسى على 3713 صوتاً، وحصل موسى مصطفى موسى على 105 أصوات.

 

قال المستشار صلاح الخولى، رئيس اللجنة الفرعية بمدرسة اللغات الرسمية بكفر الشيخ، أن نتيجة فرز الأصوات باللجنة الفرعية الأولى أسفر عن حصول عبدالفتاح السيسى على 1759 صوتاً، وحصول موسى مصطفى موسى على 67 صوتاً، وعدد الأصوات الباطلة 202 صوتاً

 

وأضاف الخولى، لـ"اليوم السابع" كما أسفر نتيجة اللجنة الثانية عن حصول السيسى على 1954 صوتاً، وحصول موسى مصطفى موسىى 48 صوتا ، وعدد الذين أدلوا بأصواتهم 2206 ناخب الأصوات الباطلة 204 صوتاً.

 

 يذكر أن عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فىة 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.


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