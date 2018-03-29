مؤشرات أولية.. السيسي يحصد 28894 صوت مقابل 959 صوت لموسى بقسم المناخ ببورسعيد







بورسعيد - محمد عزام

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بمناخ بورسعيد حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على 28894 صوت مقابل 959 صوت لمصطفى موسى

، وجاءت الحضور بإجمالي 34722 بينهم 29653 صحيح5069 باطل من إجمالي 37832لهم حق التصويت.