مؤشرات أولية.. السيسي يحصد 28894 صوت مقابل 959 صوت لموسى بقسم المناخ ببورسعيد

مؤشرات أولية.. السيسي يحصد 28894 صوت مقابل 959 صوت لموسى بقسم المناخ ببورسعيدالخميس، 29 مارس 2018 03:24 ص
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بورسعيد - محمد عزام
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أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بمناخ بورسعيد حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على 28894 صوت مقابل 959 صوت لمصطفى موسى
، وجاءت الحضور بإجمالي 34722 بينهم 29653 صحيح5069 باطل من إجمالي 37832لهم حق التصويت.
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