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مؤشرات أولية.. السيسى يحصل على 1526صوتا وموسى 66 بلجنة17بالزاوية الحمراء

الخميس، 29 مارس 2018 12:40 ص
مؤشرات أولية.. السيسى يحصل على 1526صوتا وموسى 66 بلجنة17بالزاوية الحمراء جانب من الفرز





كتب إيهاب المهندس
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أطهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة باللجنة الفرعية بمدرسة طه حسين بالزاوية الحمراء، حصول المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 1526صوتا، وموسى مصطفى موسى على 66 صوتا، والأصوات الباطلة  215.

 


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