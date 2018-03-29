مؤشرات أولية.. السيسى يحصل على 1526صوتا وموسى 66 بلجنة17بالزاوية الحمراء

مؤشرات أولية.. السيسى يحصل على 1526صوتا وموسى 66 بلجنة17بالزاوية الحمراءالخميس، 29 مارس 2018 12:40 ص
جانب من الفرز
كتب إيهاب المهندس
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أطهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة باللجنة الفرعية بمدرسة طه حسين بالزاوية الحمراء، حصول المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 1526صوتا، وموسى مصطفى موسى على 66 صوتا، والأصوات الباطلة 215.
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