مؤشرات أولية.. السيسى يحصل على 1526صوتا وموسى 66 بلجنة17بالزاوية الحمراء







كتب إيهاب المهندس

أطهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة باللجنة الفرعية بمدرسة طه حسين بالزاوية الحمراء، حصول المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 1526صوتا، وموسى مصطفى موسى على 66 صوتا، والأصوات الباطلة 215.