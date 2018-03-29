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مؤتمر جمعية أطفال الأزهر يتناول الجديد فى مجالات حديثى الولادة

الخميس، 29 مارس 2018 09:44 ص
مؤتمر جمعية أطفال الأزهر يتناول الجديد فى مجالات حديثى الولادة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر





كتب لؤى على
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تفتتح جمعية طب أطفال الأزهر مؤتمرها السنوى 19  اليوم الخميس، الذى يقام تحت عنوان  (الجديد والحديث فى مجالات طب الأطفال ) برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وبحضور الدكتور أحمد سليم عميد كلية الطب، الدكتور مجدى الدهشان وكيل الكلية للتعليم والطلاب، والدكتور محمود صديق وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

صرح بذلك الدكتور عاطف دنيا، أستاذ طب الأطفال بكلية طب البنين جامعة الأزهر بالقاهرة ورئيس المؤتمر، مشيرا أنه قد عقد على هامش المؤتمر ورشتين عمل بمستشفى باب الشعرية الجامعى تناولت الورشة الأولى  الممارسات المختلفه والتدخلات فى مجال الأطفال حديثي الولاده  بجانب  مناقشه بروتوكول جامعه الأزهر لعلاج حالات الاعتلال الدماغى نتيجه نقص الأكسجين فى حديثى الولاده، كما تناولت ورشة العمل الأخرى الجديد والحديث فى التطبيقات العمليه لاستخدام أجهزة التنفس الصناعة بجانب تناول المماراسات العمليه عن قراءه وتفسير تقارير غازات الدم.

وأوضح دنيا أن المؤتمر يشتمل على6  جلسات علمية  فى مختلف التخصصات الدقيقه فى طب الأطفال وتتضمن  أمراض كلى الأطفال وأمراض القلب والأمراض العصبية والنفسية وأمراض الصدر والحساسية وأمراض الغدد فى الأطفال.

وأضاف دنيا  أن المؤتمر يشارك به العديد من أساتذة طب الأطفال بالجامعات المصرية والقوات المسلحة وهيئه الشرطة ووزاره الصحة وسوف يحضر فعاليات هذا الموتمر أطباء من كل الجامعات ومجموعه كبيرة من وزارة الصحة تم ترشيحهم بمعرفه الوزارة ووجهت الدعوة لجميع أطباء مصر، لافتا أن الاشتراك بالمؤتمر  مجانا لنشر العلم والمعرفه بين شباب الأطباء. 


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