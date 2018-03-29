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لودريان: الحوثيون فى اليمن يحصلون على أسلحة من إيران

الخميس، 29 مارس 2018 08:33 ص
لودريان: الحوثيون فى اليمن يحصلون على أسلحة من إيران لودريان





(أ ف ب)
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قال وزير الخارجية الفرنسى جان ايف لودريان، اليوم الخميس، أن إيران تزود الحوثيين فى اليمن "أسلحة".

وفى تصريح لإذاعة "ار تى ال"، قال لودريان "هناك مشكلة فى اليمن وهى أن العملية السياسية لم تبدأ وأن السعودية تشعر بأنها تتعرض باستمرار لهجمات ينفذها الحوثيون الذين هم أنفسهم يحصلون على أسلحة من إيران". ونفت إيران بشدة مثل هذه الاتهامات التى وجهتها اليها السعودية كذلك.


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