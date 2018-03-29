video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 29 مارس 2018 04:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مؤشرات أولية..

لجنتان بالغربية: السيسى يحصل على 214121 ألف صوت مقابل 5898 لموسى

الخميس، 29 مارس 2018 03:38 ص
لجنتان بالغربية: السيسى يحصل على 214121 ألف صوت مقابل 5898 لموسى فرز انتخابات الرئاسة





الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بكفر الزيات ومقرها مركز شرطة كفر الزيات، نتائج فرز الأصوات باللجان الفرعية.

 

وبلغت من لهم حق التصويت 305 آلاف و827 مواطنا، وجملة من أدلوا بالأصوات 161 ألفًا و558 صوتا، وإجمالى الأصوات الصحيحة 151 ألفا و181 صوتا، وحصل عبد الفتاح السيسى على 147 ألفا و569 صوتا، مقابل 3612 صوتا لموسى مصطفى موسى، وبلغت نسبة التصويت 52.5%.

 

كما اعلنت اللجنة العامة للانتخابات لثالث المحلة ومقرها قسم ثالث المحلة، بمحافظة الغربية، نتائج فرز أصوات اللجان الفرعية وعددها 33 لجنة.

 

وبلغ عدد من لهم حق التصويت 179668 مواطنا، وبلغ عدد من أدلوا بالأصوات 76329صوتا، وجملة الأصوات الباطلة 7491 صوتا، وجملة الأصوات الصحيحة 68838 صوتا.

 

وحصل الرئيس السيسي على 66552 صوتا، مقابل 2286 صوتا لموسى.

 

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت صباح الاثنين، حتى مساء أمس الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

 

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مؤشرات أولية.. لجان السنطة بالغربية: السيسى 152 ألف صوت مقابل 3910 لموسى

موعد اعلان النتائج

نتيجة الانتخابات

نتيجة انتخابات 2018

نتيجة الانتخابات المصرية

انتخابات الرئاسة

انتخابات مصر

الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية

الانتخابات

لجان الانتخابات

انتخابات الرئاسة المصرية 2018

الانتخابات المصرية

اعرف لجنتك

اللجنة الوطنية للانتخابات

الانتخابات فى مصر

بالرقم القومى




لا تفوتك
أقوى رسالة من أطفال مصر للرئيس السيسى: "بنحبك جدا"

أقوى رسالة من أطفال مصر للرئيس السيسى: "بنحبك جدا"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

بعد أيام من التحرش بطيران الإمارات.. قطر تزعم اختراق مقاتلة بحرينية مجالها الجوى.. شكوى كيدية فى مجلس الأمن ضد المنامة.. ومراقبون: محاولات يائسة لصرف النظر عن جرائم "إمارة الإرهاب" فى المنطقة

بعد أيام من التحرش بطيران الإمارات.. قطر تزعم اختراق مقاتلة بحرينية مجالها الجوى.. شكوى كيدية فى مجلس الأمن ضد المنامة.. ومراقبون: محاولات يائسة لصرف النظر عن جرائم "إمارة الإرهاب" فى المنطقة

بشائر الفوز.. مؤشرات أولية عن تقدم السيسى فى نتائج انتخابات الرئاسة 2018 بـ 9.2 مليون صوت حتى الآن.. منافسه موسى مصطفى موسى يحصل على 250 ألف صوت.. والانتهاء من 5934 لجنة فرعية واستمرار أعمال الفرز

بشائر الفوز.. مؤشرات أولية عن تقدم السيسى فى نتائج انتخابات الرئاسة 2018 بـ 9.2 مليون صوت حتى الآن.. منافسه موسى مصطفى موسى يحصل على 250 ألف صوت.. والانتهاء من 5934 لجنة فرعية واستمرار أعمال الفرز

مواجهات نارية تنتظر محمد صلاح مع ليفربول بعد معسكر سويسرا

مواجهات نارية تنتظر محمد صلاح مع ليفربول بعد معسكر سويسرا

مؤشرات أولية.. السيسى يحصد 38 ألفا و485 صوتا وموسى 2181 بلجان مطروح

مؤشرات أولية.. السيسى يحصد 38 ألفا و485 صوتا وموسى 2181 بلجان مطروح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة