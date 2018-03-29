لجنتان بالغربية: السيسى يحصل على 214121 ألف صوت مقابل 5898 لموسى







الغربية – مصطفى عادل

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بكفر الزيات ومقرها مركز شرطة كفر الزيات، نتائج فرز الأصوات باللجان الفرعية.

وبلغت من لهم حق التصويت 305 آلاف و827 مواطنا، وجملة من أدلوا بالأصوات 161 ألفًا و558 صوتا، وإجمالى الأصوات الصحيحة 151 ألفا و181 صوتا، وحصل عبد الفتاح السيسى على 147 ألفا و569 صوتا، مقابل 3612 صوتا لموسى مصطفى موسى، وبلغت نسبة التصويت 52.5%.

كما اعلنت اللجنة العامة للانتخابات لثالث المحلة ومقرها قسم ثالث المحلة، بمحافظة الغربية، نتائج فرز أصوات اللجان الفرعية وعددها 33 لجنة.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت 179668 مواطنا، وبلغ عدد من أدلوا بالأصوات 76329صوتا، وجملة الأصوات الباطلة 7491 صوتا، وجملة الأصوات الصحيحة 68838 صوتا.

وحصل الرئيس السيسي على 66552 صوتا، مقابل 2286 صوتا لموسى.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت صباح الاثنين، حتى مساء أمس الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.