لافروف يعلن التوصل إلى اتفاق على إرسال بعثة تقييم أممية إلى الرقة

لافروف يعلن التوصل إلى اتفاق على إرسال بعثة تقييم أممية إلى الرقةالخميس، 29 مارس 2018 09:22 م
لافروف وزير الخارجية الروسى
أ ش أ
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أعلن وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، أنه تم التوصل لاتفاقية بشأن إرسال بعثة تقييم أممية إلى مدينة الرقة السورية.
وقال لافروف فى تصريحات أوردتها قناة " روسيا اليوم " اليوم الخميس، إن التوصل لهذا الاتفاق جاء بعد مطالب متكررة بمشاركة الحكومة السورية.
وأشار إلى أن بلاده وسوريا كانتا قد أعلنت مرارا أن الوضع الإنسانى فى الرقة حرج، كما أعلن المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، فى نوفمبر الماضى أن الأمريكيين وحلفاءهم يحاولون "إخفاء التداعيات الخطيرة لعمليتهم العسكرية" فى الرقة.
كذلك وجهت دمشق رسالة إلى الأمم المتحدة جاء فيها أن طيران التحالف ارتكب "مجازر دامية" فى الرقة أودت بحياة آلاف المدنيين وأسفرت عن محو المدينة عن وجه الأرض.
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