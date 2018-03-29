قوافل جامعة المنوفية الطبية تقوم بالكشف على كبار السن بمدينة السادات

قوافل جامعة المنوفية الطبية تقوم بالكشف على كبار السن بمدينة الساداتالخميس، 29 مارس 2018 12:29 م
الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية
المنوفية _ محمد فتحى
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توجهت قافلة طبية فى كلية الطب جامعة المنوفية بالتعاون مع إدارة القوافل بالجامعة إلى دار المسنين بالسادات للكشف والتشخيص على كبار السن وشملت تخصصات القافلة طب الأسرة والعظام والباطنة والنفسية والعصبية.
وقام الأطباء بالكشف على المرضى وتشخيص العلاج وتقديم العلاج لهم، كما قام الفريق الطبى بتحويل بعض المرضى إلى مستشفيات جامعة المنوفية لاستكمال الفحوصات والتحاليل.
وتعمل القافلة برعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشارك فى القافلة من الأطباء الدكتورة بسمة شكرى حامد طب الأسرة والدكتور محمد كمال مسرجة عظام والدكتور مصطفى بكرى حامد باطنة والدكتور محمد السعيد لاشين نفسية وعصبية.
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