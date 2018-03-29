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عيسى قراقع يدعو إلى أوسع مشاركة فى فعاليات "يوم الأسير" الفلسطينى

الخميس، 29 مارس 2018 09:46 ص
عيسى قراقع يدعو إلى أوسع مشاركة فى فعاليات "يوم الأسير" الفلسطينى قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية





رام الله (أ ش أ)
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دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع إلى أوسع فعاليات شعبية وجماهيرية لإحياء يوم الأسير الفلسطينى فى 17 أبريل المقبل، والذى تبدأ فعالياته منذ مطلع الشهر القادم، تحت شعار: الحرية لأسرانا وأسيراتنا من سجون الاحتلال الإسرائيلى.

كما دعا قراقع - فى تصريح صحفى صدر عن الهيئة، اليوم الخميس، إلى حشد كل الطاقات الإعلامية والجماهيرية والقانونية والسياسية لمناصرة الأسرى، البالغ عددهم ما يقارب 7000 أسير وأسيرة فلسطينية، ولأجل دعم خطوة الأسرى الإداريين المقاطعين لمحاكم الاعتقال الإدارى منذ أكثر من أربعين يوما.

وأشار إلى أهمية خاصة لهذا العام فى إحياء "يوم الأسير"، وذلك ردا على الهجمة الإسرائيلية الواسعة بالتحريض على الأسرى وحقوقهم من قبل المستوى السياسى الإسرائيلى والكنيست، ومحاولات وضع جرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة تحت غطاء القانون من خلال تشريعات تعسفية وعنصرية معادية لحقوق الأسرى، ومكانتهم القانونية.

ودعا قراقع إلى اعتبار "يوم الأسير" يوما للدفاع عن حق الأسرى بالحرية والكرامة، بصفتهم أسرى حرية، ومطالبة المجتمع الدولى ومؤسساته بالتحرك لإلزام إسرائيل باحترام قواعد وأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية فى التعامل مع الأسرى، موضحا أن أوضاع الأسرى تزداد صعوبة وقساوة، بسبب ممارسات الاحتلال من خلال استمرار الاعتقالات الجماعية التعسفية، وخاصة اعتقال الأطفال، وممارسة التعذيب والاحتجاز الإدارى، وسياسة الإهمال الطبى المتعمدة، وغيرها من الممارسات الخطيرة التى تشكل خطرا جديا على حقوق الأسرى، ومصيرهم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت اليوم الخميس، 16 فلسطينيا خلال مداهمات واسعة فى القدس ومناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

ففى القدس قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات واعتقالات فى القدس وضواحيها، أسفرت عن اعتقال 6 مقدسيين.

أما فى الضفة، فاعتقلت من نابلس شابين اثنين بعد مداهمة منزليهما فى بلدة سالم، كما جرى اعتقال شاب من بلدة قراوة بنى حسان غرب سلفيت، وشاب من جنين، كما اعتقلت من الخليل شابين.

وفى رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان لدى اقتحامها لمناطق متفرقة من محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بينهم شاب يعانى من إعاقة عقلية وقيادى بحركة فتح وهو مدير دائرة الاعلام فى هيئة شؤون الأسرى والمحررين ثائر شريتح.

وقالت هيئة شؤون الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلت شريتح، عقب دهم منزله، فجرا، فى قرية المزرعة الغربية فى رام الله، وترويع عائلته.

وأوضحت مصادر محلية أن الاحتلال اعتقل اثنين من عائلة التميمى فى قرية دير نظام غربا، أحدهما يعانى من إعاقة عقلية والآخر عمره 16 عاما واقتادهما إلى جهة مجهولة.

وفى السياق، اعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس شابا فلسطينيا من عائلة التميمى أيضا فى قرية النبى صالح المجاورة، بعد أن أغلق المدخل الغربى واعتلى الجنود أسطح المنازل فى القرية.

 


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