صو.. مدينة الخارجة تزيل آثار العواصف الترابية ومسح شامل للأحياء







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالتعاون مع شئون البيئة حملة لإزالة الآثار الناتجة عن العواصف الترابية التى تعرضت لها المحافظة أمس حيث تم رفع فروع الأشجار المتساقطة بفعل الرياح وإزالة الكابلات وأعمدة الإنارة التى سقطت بسبب سرعة الرياح كما تم إجراء عملية مسح شامل للأحياء والشوارع للتأكد من عدم وجود أية أعمدة أو أشجار تأثرت بسبب الرياح.

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الخارجة فى بيان له إن الوحدة المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المختصة رفعت حالة الطوارىء بعد سقوط عدد من أعمدة الإنارة وتم التعامل مع الأزمة بصورة فورية بالتزامن مع إجراء الانتخابات فى اليوم الثالث واستكملت الوحدة المحلية أعمال رفع المخلفات وآثار العواصف الترابية التى تعرضت لها المحافظة.



مدينة الخارجة تزيل آثار العواصف الترابية



مدينة الخارجة تزيل آثار العواصف الترابية



مدينة الخارجة تزيل آثار العواصف الترابية



مدينة الخارجة تزيل آثار العواصف الترابية



مدينة الخارجة تزيل آثار العواصف الترابية