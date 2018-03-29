صو.. مدينة الخارجة تزيل آثار العواصف الترابية ومسح شامل للأحياء

صو.. مدينة الخارجة تزيل آثار العواصف الترابية ومسح شامل للأحياءالخميس، 29 مارس 2018 01:57 م
رفع فروع الأشجار من الأحياء بمدينة الخارجة
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالتعاون مع شئون البيئة حملة لإزالة الآثار الناتجة عن العواصف الترابية التى تعرضت لها المحافظة أمس حيث تم رفع فروع الأشجار المتساقطة بفعل الرياح وإزالة الكابلات وأعمدة الإنارة التى سقطت بسبب سرعة الرياح كما تم إجراء عملية مسح شامل للأحياء والشوارع للتأكد من عدم وجود أية أعمدة أو أشجار تأثرت بسبب الرياح.
وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الخارجة فى بيان له إن الوحدة المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المختصة رفعت حالة الطوارىء بعد سقوط عدد من أعمدة الإنارة وتم التعامل مع الأزمة بصورة فورية بالتزامن مع إجراء الانتخابات فى اليوم الثالث واستكملت الوحدة المحلية أعمال رفع المخلفات وآثار العواصف الترابية التى تعرضت لها المحافظة.
مدينة الخارجة تزيل آثار العواصف الترابية
مدينة الخارجة تزيل آثار العواصف الترابية
مدينة الخارجة تزيل آثار العواصف الترابية
مدينة الخارجة تزيل آثار العواصف الترابية
مدينة الخارجة تزيل آثار العواصف الترابية
مدينة الخارجة تزيل آثار العواصف الترابية
إضافة تعليق
صور.. مؤشرات أولية لنتائج انتخابات الرئاسة .. السيسى يتفوق بأكثر من 90% من الأصوات وموسى مصطفى ينافس الأصوات الباطلة.. نسبة المشاركة تتجاوز الـ 23 مليون صوت.. والوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية 2 أبريل
هل يخفض البنك المركزى سعر الفائدة مجددا فى اجتماعه اليوم؟.. توقعات بخفضها 100 نقطة بعد تراجع التضخم.. ومحللون: استمرار تطبيق سياسات توسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص.. والوقت الحالى هو الأمثل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة