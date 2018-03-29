صور وفيديو .. رجل أعمال يتبرع بـ700 ألف جنيه لعلاج الطفلة لوجين







الإسماعيلية – جمال حراجى

تبنى رجل الأعمال حماد موسى حالة الطفلة لوجين مغيب مصطفى 9 سنوات، والتى تعانى من مرض نادر"خلل فى خلايا المخ" يسبب تشنجات عصبية وتوتر، ويؤثر على الأطراف واللسان والعنق والفك، لا تستطيع الكلام ولاتأكل بشكل طبيعى، وتحتاج جهاز تحت الجلد فى المخ يقوم بعمل الخلايا وهذا الجهاز تكلفته عالية حيث وصل ثمنة إلى أكثر من 700 ألف جنيه .

وكانت اليوم السابع نشرت حالة لوجين فى 1 فبراير تحت عنوان " مأساة الطفلة لوجين بالإسماعيلية أصيبت بمرض نادر وتحتاج جهازا بـ600 ألف جنيه، وبمجرد نشر الحالة استجاب رجل الأعمال حماد موسى وقام بالإتصال بوالدة الطفلة على رقم التليفون المرفق بالموضوع وتواصل مع اسرة الطفلة ومع اليوم السابع بالإسماعيلية، مؤكدا تقديره وإحترامه لما يقوم به اليوم السابع فى نشر الحالات الإنسانية .

وقام رجل الأعمال حماد موسى بالتواصل مع أحد الأطباء المعالجين للوجين وتم تشخيص الحالة وإرسال التحاليل والأشعة إلى أمريكا لجلب الجهاز وثمنة يزيد عن 700 ألف جنية بخلاف أجر الخبير الذى قام ببرمجة الجهاز.

وقالت والدة لوجين أن رجل الأعمال حماد موسى تواصل معها بعد النشر فى اليوم السابع وبالفعل تمت العملية وتكلف بكافة المصاريف الخاصة بشراء الجهاز، وأجر الخبير الذى قام بعمل برمجة للجهاز، وهى حاليا فى فترة النقاهة وتحتاج من 2 إلى 3 شهور للتعافى بالكامل .