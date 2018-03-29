صور.. محافظ الإسكندرية يقدم العزاء لقنصل روسيا فى ضحايا حريق المركز التجارى

قدم الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، واجب العزاء اليوم، الخميس، إلى رشيد صاديقوف قنصل عام روسيا بالإسكندرية، فى ضحايا اندلاع حريق المركز التجارى بمدينة كيميروفو جنوب غربى سيبيريا الأحد الماضى، والذين بلغ عددهم 64 شخصا من بينهم 41 طفلا، مؤكدا أنه تربطنا بروسيا علاقات صداقة قوية وأن ما حدث كارثة بكل المقاييس وأن الشعب المصرى يشاطر الشعب الروسى الأحزان، جاء ذلك بحضور اللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة.

أعرب سلطان عن خالص حزنه وتعاطفه مع ضحايا الحادث الأليم وخاصة من الأطفال الذين لاقوا حتفهم أثر حريق داخل المركز التجارى، مؤكدا أن الشعب السكندرى يشاطر الشعب الروسى التعازى لافتا إلى أن ما حدث مأساة بكل المقاييس.

من جانبه، أفاد قنصل روسيا بإن الحداد سيستمر 3 أيام ابتداء من 27 إلى 29 مارس، مشيرا إلى أن ما حدث يعتبر أسوأ الحرائق فى روسيا فى الأعوام الأخيرة، لافتا إلى أن هناك المئات من سكان كيميروفو لا يزالون تحت وقع الصدمة.



المحافظ يقدم العزاء



المحافظ داخل القنصلية الروسية