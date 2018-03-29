video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 29 مارس 2018 05:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الإسكندرية يقدم العزاء لقنصل روسيا فى ضحايا حريق المركز التجارى

الخميس، 29 مارس 2018 03:56 م
صور.. محافظ الإسكندرية يقدم العزاء لقنصل روسيا فى ضحايا حريق المركز التجارى محافظ الاسكندريه يقدم العزاء





الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

قدم الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، واجب العزاء اليوم، الخميس، إلى رشيد صاديقوف قنصل عام روسيا بالإسكندرية، فى ضحايا اندلاع حريق المركز التجارى بمدينة كيميروفو جنوب غربى سيبيريا الأحد الماضى، والذين بلغ عددهم 64 شخصا من بينهم 41 طفلا، مؤكدا أنه تربطنا بروسيا علاقات صداقة قوية وأن ما حدث كارثة بكل المقاييس وأن الشعب المصرى يشاطر الشعب الروسى الأحزان، جاء ذلك بحضور اللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة.

 

أعرب سلطان عن خالص حزنه وتعاطفه مع ضحايا الحادث الأليم وخاصة من الأطفال الذين لاقوا حتفهم أثر حريق داخل المركز التجارى، مؤكدا أن الشعب السكندرى يشاطر الشعب الروسى التعازى لافتا إلى أن ما حدث مأساة بكل المقاييس.

 

من جانبه، أفاد قنصل روسيا بإن الحداد سيستمر 3 أيام ابتداء من 27 إلى 29 مارس، مشيرا إلى أن ما حدث يعتبر أسوأ الحرائق فى روسيا فى الأعوام الأخيرة، لافتا إلى أن هناك المئات من سكان كيميروفو لا يزالون تحت وقع الصدمة.

 

 

المحافظ يقدم العزاء
المحافظ يقدم العزاء

 

المحافظ داخل القنصلية الروسية
المحافظ داخل القنصلية الروسية

 

سجل العزاء
سجل العزاء

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسكندرية: واجهنا بحزم محاولات البناء المخالف خلال فترة الانتخابات

اخبار الاسكندرية

اخبار مصر

اخبار محافظات

محافظة الاسكندرية

قنصل روسيا

روسيا




لا تفوتك
القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات.. اعرف التفاصيل

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات.. اعرف التفاصيل

الأرصاد: رياح عاصفة محملة بأتربة وأمطار رعدية بأغلب الأنحاء والصغرى 15درجة

الأرصاد: رياح عاصفة محملة بأتربة وأمطار رعدية بأغلب الأنحاء والصغرى 15درجة

صور.. مؤشرات أولية لنتائج انتخابات الرئاسة .. السيسى يتفوق بأكثر من 90% من الأصوات وموسى مصطفى ينافس الأصوات الباطلة.. نسبة المشاركة تتجاوز الـ 23 مليون صوت.. والوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية 2 أبريل

صور.. مؤشرات أولية لنتائج انتخابات الرئاسة .. السيسى يتفوق بأكثر من 90% من الأصوات وموسى مصطفى ينافس الأصوات الباطلة.. نسبة المشاركة تتجاوز الـ 23 مليون صوت.. والوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية 2 أبريل

هل يخفض البنك المركزى سعر الفائدة مجددا فى اجتماعه اليوم؟.. توقعات بخفضها 100 نقطة بعد تراجع التضخم.. ومحللون: استمرار تطبيق سياسات توسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص.. والوقت الحالى هو الأمثل

هل يخفض البنك المركزى سعر الفائدة مجددا فى اجتماعه اليوم؟.. توقعات بخفضها 100 نقطة بعد تراجع التضخم.. ومحللون: استمرار تطبيق سياسات توسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص.. والوقت الحالى هو الأمثل

فيديو معلوماتى.. غرامات إلقاء القمامة ورش المياه بشوارع القاهرة والجيزة

فيديو معلوماتى.. غرامات إلقاء القمامة ورش المياه بشوارع القاهرة والجيزة

الأهلي يعترف بإمكانية قطع إعارة صالح جمعة للسعودية

الأهلي يعترف بإمكانية قطع إعارة صالح جمعة للسعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة