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صور.. عودة عشرات العائلات إلى مناطق عدة بالموصل العراقية بعد تحريرها من داعش

الخميس، 29 مارس 2018 04:09 ص
صور.. عودة عشرات العائلات إلى مناطق عدة بالموصل العراقية بعد تحريرها من داعش أطفال الموصل





كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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عادت عشرات العائلات إلى مناطق عدة فى الموصل العراقية بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابى.

وأوضحت الصور فرحة الأطفال بعودتهم إلى بيوتهم وسط دمار الحرب .

يذكرأن، ألقت القوات الأمنية العراقية أمس الأربعاء، القبض على من يعرفان بـ"واليا الموصل والقيارة" جنوب الموصل.

وقال مصدر أمنى عراقى - فى تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - "إن قوة من استخبارات شرطة نينوى ألقت القبض على على ستار الحمدون "والى الموصل" وجمعة الجحيشى "والى القيارة" أثناء وجودهما معا فى قرية (مهانا) التابعة لناحية القيارة جنوب الموصل".

أهالى الموصل العراقية
أهالى الموصل العراقية

وأوضح المصدر الأمنى أن القوات الأمنية ضبطت بحوزتهما أسلحة خفيفة وأعتدة وأوراق إثبات هوية مزورة للتنقل معا من قرية إلى آخرى.

كما عثرت القوات الأمنية العراقية اليوم الأربعاء، على معامل للتفخيخ وأنفاق سرية تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابى خلال عمليات تطهير منطقة الحراريات فى بيجى شمال العاصمة بغداد.

وذكر بيان للحشد الشعبى نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن هندسة الميدان التابعة للحشد بدأت فى تطهير أعمدة الضغط العالى فى الحراريات من العبوات الناسفة والألغام.. لافتا إلى أن فرق الهندسة عثرت على معامل التفخيخ الخاصة بصنع العبوات الناسفة والألغام، فضلا عن أنفاق سرية كان (داعش) يستخدمها للتنقل فى المدينة.

يذكر أن القوات الأمنية العراقية حررت فى 4 أكتوبر الماضى منطقة الحراريات فى بيجى من سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابى.

أحد المواطنين فى الموصل يقبل رأس زوجته
أحد المواطنين فى الموصل يقبل رأس زوجته

 

أطفال الموصل
أطفال الموصل

 

إعادة فتح المتاجر
إعادة فتح المتاجر

 

عودة عشرات العائلات
عودة عشرات العائلات

 

محاولة إعادة ما خلفته الحرب
محاولة إعادة ما خلفته الحرب

 


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