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الخميس، 29 مارس 2018 09:37 م
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صور.. دونالد ترامب: سنغادر سوريا قريبا وسنترك الأطراف الأخرى تهتم بالأمر

الخميس، 29 مارس 2018 08:45 م
صور.. دونالد ترامب: سنغادر سوريا قريبا وسنترك الأطراف الأخرى تهتم بالأمر دونالد ترامب





كتب عبد الوهاب الجندى - تصوير ( أ ف ب )
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أعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية ستغادر سوريا قريبا، قائلًا: سنغادر سوريا قريبا جدا وسنترك الأطراف الأخرى تهتم بالأمر".

وفى وقت سابق أفاد مسئولون أمريكيون بأن عدد القوات الأمريكية في سوريا يصل إلى 2000 فرد، معظمهم من أفراد القوات الخاصة، وفق ما نقلت وسائل إعلام.

جانب من حديث ترامب
جانب من حديث ترامب

 

جانب من كلمة ترامب
جانب من كلمة ترامب

 

دونالد ترامب
دونالد ترامب

 

كلمة دونالد ترامب
كلمة دونالد ترامب

 


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