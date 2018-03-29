صور.. دونالد ترامب: سنغادر سوريا قريبا وسنترك الأطراف الأخرى تهتم بالأمر







كتب عبد الوهاب الجندى - تصوير ( أ ف ب )

أعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية ستغادر سوريا قريبا، قائلًا: سنغادر سوريا قريبا جدا وسنترك الأطراف الأخرى تهتم بالأمر".

وفى وقت سابق أفاد مسئولون أمريكيون بأن عدد القوات الأمريكية في سوريا يصل إلى 2000 فرد، معظمهم من أفراد القوات الخاصة، وفق ما نقلت وسائل إعلام.



جانب من حديث ترامب



جانب من كلمة ترامب



دونالد ترامب