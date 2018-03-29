صور.. السفراء العرب يودعون الوزير السعودى أحمد قطان ويحتفلون بمنصبه الجديد







كتب مصطفى عنبر

أقام السفير نذير العرباوى سفير الجزائر بالقاهرة ومندوبها فى الجامعة العربية، حفلاً اليوم الخميس، بمشاركة كافة السفراء العرب المعتمدين بالقاهرة والمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية، بمناسبة تعيين أحمد قطان وزير دولة بالمملكة العربية السعودية لشئون الدول الإفريقية، وانتهاء فترة عمله سفيرا لخادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، ومندوب السعودية بالجامعة العربية.

وقال السفير العرباوى خلال الحفل الذى عقد بمقر النادى الدبلوماسى السعودى، إن قطان كان خير ممثلا لبلاده وخير مدافعا عن مصالح الأمة العربية وتطوير العمل العربى المشترك.

وأكد على سعادة الجميع وتقديرهم للدور الذى قام به قطان، وحرصهم على تلبية الدعوة لتكريم شخصية عزيزة على المجتمع الدبلوماسى العربى، حيث تمتزج لديهم مشاعر السعادة لنيل الثقة السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتعيينه وزيرا.

وعبر عن شعور السفراء بصعوبة فراقه بعد سنوات تقاسموا خلالها ما شهدته المنطقة من تحديات وهموم وخاصة هموم الجامعة العربية فى ظل حرص قطان الشديد على إصلاح وتطوير الجامعة، ودعم العلاقات مع مصر، وإرادة قوية للدفاع عن المصالح العربية وتوحيد الموقف العربى، مؤكدا أن أسمى دليل على تقدير جهوده هو قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنحه وشاح النيل.

من جانبه، أكد السفير الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة سفير البحرين بالقاهرة، أن قطان "ابو بندر" يصعب تعويض الفراغ الذى سيتركه فى الأوساط الدبلوماسية، حيث كان دائما حريص على توحيد الموقف العربى والتشاور مع اشقائه، وهنأ قطان بمنصبه الجديد.

وأكد أن هذا المنصب سيتيح له التواصل والتفاعل مع قضايا الأمة العربية، ليس لخدمة المصالح والعلاقات السعودية الافريقية فقط، ولكن لتطوير مجمل العلاقات العربية الأفريقية.

كما قال السفير المهندس جمعة مبارك الجنيبى سفير الإمارات بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة، إنه تزامل لفترة قصيرة اقل من عامين مع "أبو بندر"، ولكنه استفاد جدا من خبرته وحنكته الدبلوماسية، وكيف استطاع أن يبنى علاقات قوية مع مصر، ويمثل بلاده أفضل تمثيل، وينظم العديد من الزيارات الهامة جدا إلى مصر، مثل زيارة الملك سلمان لمصر فى عام ٢٠١٦، وزيارة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان.

وأكد أن الجميع تابع فى الإعلام المصرى التأثير الكبير جدا لمثل هذه الزيارات، ليس فقط على المنطقة بل على العالم كله، وأضاف ان قطان مر بالعديد من الفترات الصعبة بين البلدين، حيث استطاع بحكمته إدارة هذه الظروف بتميز للحفاظ على العلاقات الوطيدة بين البلدين، ومتابعة مصالح بلاده الو ان تصل الخلافات لبر الأمان.

وأضاف الجنيبى: "سنفتقد الأخ أبو بندر دائما، حيث كان دائم التشاور معنا، لننسق مواقفنا معا، وجاء اختياره اخيرا لمنصب هام، ونتمنى له التوفيق فى مهامه، حيث أصبحت القارة الإفريقية مهمة جدا لثقلها السياسى ومواردها الاقتصادية والاستثمارية، وستكون جهوده لمصلحة الأمة العربية والمملكة، وهى جهود مقدرة وخاصة بعد تكريم الرئيس السيسى له".

من جهته، قال السفير عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان بالقاهرة ومندوبه بالجامعة، إن السفراء العرب لديهم مشاعر مزدوجة، وسيفتقدون رجلا ذو أريحية وكرم ورمز وقامة ليس للسعودية فقط وإنما للعرب جميعا.

وأضاف أنه فى نفس الوقت نحن سعداء بوصوله إلى موقع رفيع لخدمة العلاقات العربية الأفريقية، ونحن نقدم لأفريقيا فارسا مغوارا ونضع كل إمكانيات السودان وعلاقتها الأفريقية تحت تصرفه.

وأكد السفير حبيب الصدر سفير العراق بالقاهرة ومندوبه بالجامعة، أنه لم يفقد فقط صديق وزميل عمل، وإنما جار عزيز أيضا، وقال إنه منذ وصوله للقاهرة استقبله قطان بمشاعر الكرم والترحيب، وحرصنا على تبادل كل شئ يتعلق بالعلاقات العراقية السعودية.

وفى ختام الحفل، قدم "قطان" الشكر والتقدير لكافة السفراء العرب الذين حرصوا على حضور الحفل، وقال إن مصر ستظل غالية لديه وستظل فى عقله ووجدانه إلى آخر العمر وقضى فيها 22 عاما، وأضاف أنه سعيد بالعودة للعمل فى المملكة بعد أن عمل خارجها لمدة 34 عاما.

وانتقد "قطان" خلال كلمته، الإنفاق فى الجامعة العربية، وقال إنه مستمر فى مهامه ورسالته وأن علاقته بالجامعة العربية لن تنقطع، ودعا إلى استكمال إصلاح الجامعة العربية ووقف الهدر للأموال بها.

وأضاف: "أنفقنا أكثر من مليار و300 مليون دولار خلال فترتى فى الجامعة العربية لماذا كل هذا، وماذا قدمت هذه الأموال، كل عام ننفق 100 مليون فى الجامعة، وسنستمر فى إصلاح الجامعة العرببة، وصلتى بالجامعة العربية لن تنقطع".

وأهدى عدد من السفراء العرب هدايا تذكارية للوزير قطان تعبيرا منهم عن حبهم وتقديرهم لجهوده فى خدمة بلاده ووطنه ومليكه.