"صحة الإسكندرية": طوارئ بجميع مستشفيات الصدر لمواجهة العاصفة الترابية

"صحة الإسكندرية": طوارئ بجميع مستشفيات الصدر لمواجهة العاصفة الترابيةالخميس، 29 مارس 2018 12:31 م
تقلب الأرصاد
أ.ش.أ
إضافة تعليق
أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع مستشفيات الصدر بالمحافظة، نتيجة العاصفة الترابية الشديدة التى تتعرض لها البلاد منذ أمس.
وقالت القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عزة الفناجيلى، إنه تم رفع درجة الاستعدادات إلى الدرجة القصوى بمستشفيات الصدر على مستوى المحافظة، مع جاهزية أقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات المركزة، والتأكد من توافر أسطوانات الأكسجين وموسعات الشعب الهوائية بالمستشفيات، حتى يتسنى لها استقبال أى طارئ.
وحذرت وزارة الصحة والسكان، مرضى الربو والحساسية الصدرية بعدم التعرض للعواصف الترابية، وأن يلتزموا بالعلاج المقرر لهم، ووضع قناع أو كمامة على الأنف والفم فى حال الخروج من منازلهم، والتوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو عام، لتلقى العلاج اللازم حال حدوث مضاعفات.
إضافة تعليق
بعد أيام من التحرش بطيران الإمارات.. قطر تزعم اختراق مقاتلة بحرينية مجالها الجوى.. شكوى كيدية فى مجلس الأمن ضد المنامة.. ومراقبون: محاولات يائسة لصرف النظر عن جرائم "إمارة الإرهاب" فى المنطقة
بشائر الفوز.. مؤشرات أولية عن تقدم السيسى فى نتائج انتخابات الرئاسة 2018 بـ 9.2 مليون صوت حتى الآن.. منافسه موسى مصطفى موسى يحصل على 250 ألف صوت.. والانتهاء من 5934 لجنة فرعية واستمرار أعمال الفرز
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة