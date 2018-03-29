"صحة الإسكندرية": طوارئ بجميع مستشفيات الصدر لمواجهة العاصفة الترابية







أ.ش.أ

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع مستشفيات الصدر بالمحافظة، نتيجة العاصفة الترابية الشديدة التى تتعرض لها البلاد منذ أمس.

وقالت القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عزة الفناجيلى، إنه تم رفع درجة الاستعدادات إلى الدرجة القصوى بمستشفيات الصدر على مستوى المحافظة، مع جاهزية أقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات المركزة، والتأكد من توافر أسطوانات الأكسجين وموسعات الشعب الهوائية بالمستشفيات، حتى يتسنى لها استقبال أى طارئ.

وحذرت وزارة الصحة والسكان، مرضى الربو والحساسية الصدرية بعدم التعرض للعواصف الترابية، وأن يلتزموا بالعلاج المقرر لهم، ووضع قناع أو كمامة على الأنف والفم فى حال الخروج من منازلهم، والتوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو عام، لتلقى العلاج اللازم حال حدوث مضاعفات.