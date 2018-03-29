سعر اليورو اليوم الخميس 29-3-2018 وانخفاض كبير بالعملة الأوروبية







كتبت – دانه الحديدى

هبط سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 29-3-2018، بقيمة تراوحت بين 13 و18 قرش فى عدد من البنوك، مسجلا 21.85 جنيه للشراء، و 21.77 جنيه للبيع، وفقاً لآخر بيانات البنك الأهلى.

وبحسب عدد من البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو كالتالى..



اليورو

سعر اليورو فى البنك المركزى

21.792 جنيه للشراء

21.927 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

21.58 جنيه للشراء

21.77 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

21.60 جنيه للشراء

21.78 جنيه للبيع



سعر اليورو اليوم

سعر اليورو فى بنك القاهرة

21.62 جنيه للشراء

21.80 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

21.63 جنيه للشراء

21.82 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

21.61 جنيه للشراء

21.80 جنيه للبيع



سعر صرف اليورو اليوم

ضخ 5,7 مليار يورو لليونان فى إطار برنامج إنقاذها المالى

ستضخ سلطات منطقة اليورو 5,7 مليارات يورو إضافية إلى اليونان الأربعاء، ما يضع أثينا على مسار الخروج من برنامج إنقاذها فى وقت لاحق هذا العام.

والحزمة الجديدة التى وافق عليها صندوق الإنقاذ المالى الأوروبى، الثلاثاء، هى الأحدث ضمن رزمة الإنقاذ المالى لليونان منذ 2010 عندما أدت أزمتها المالية إلى اقتراب العملة الأوروبية الموحدة من الانهيار.

وسيتم تجميد مبلغ أخير بقيمة مليار يورو إلى حين تطبيق اليونان إصلاحات نهائية إذ لن يتم دفعه قبل مايو، وفق ما أعلن صندوق الإنقاذ المالى الأوروبى فى بيان.