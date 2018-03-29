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روسيا: 5300 مسلح غادروا عربين السورية إلى إدلب

الخميس، 29 مارس 2018 08:39 ص
روسيا: 5300 مسلح غادروا عربين السورية إلى إدلب خروج مسلحين من الغوطة





رويترز
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نقلت وكالات أنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، اليوم الخميس، إن نحو 5300 مقاتل وعائلاتهم غادروا الغوطة الشرقية أمس.

وقال مركز المصالحة الذى تديره الوزارة فى سوريا إن المقاتلين غادروا مدينة عربين وتوجهوا إلى إدلب فى شمال البلاد.


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