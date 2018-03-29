رئيس جهاز الإحصاء: الانتخابات تمت بأكمل وجه وبمظهر حضارى مشرف لمصر (صور)الخميس، 29 مارس 2018 12:16 م
اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتبت: هبة حسام - تصوير: عمرو مصطفى
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قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الانتخابات الرئاسية تمت على أكمل وجه وظهرت بمظهر حضارى مشرف لمصر ولنا جميعا.
وخلال كلمته بمؤتمر إطلاق تقرير سوق العمل "الاتجاهات الديموغرافية والتنبؤ باحت باحتياجات سوق العمل خلال الفترة من 2015- 2030"، إنه فى إطار التعاون المثمر والبناء بين الجهاز والمنظمة الدولية للهجرة، تم افتتاح وحدة تحليل بيانات الهجرة بالجهاز فى إبريل الماضى، لافتا إلى أنه تم تأسيسها بدعم من المنظمة بهدف تدعيم قدرات العاملين فى مجال جمع وتحليل بيانات الهجرة.
يذكر أن مؤتمر اليوم عقد بمقر جهاز الإحصاء بحضور لوران دى بوك مدير برامج مكتب مصر المنظمة الدولية للهجرة، وجون باربيه رئيس قطاع الحوكمة بالمفوضية الأوروبية فى مصر، والدكتور ميكيلى برونى ممثل مركز تحليل السياسات العامة بجامعة مودينا.
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