رئيس البرلمان العربى يطالب بمحاسبة إيران فى مجلس الأمن







(أ ش أ)

طالب رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى، خلال اجتماعه برئيس مجلس الشيوخ الفرنسى جيرار لارشى، بضرورة محاسبة إيران فى مجلس الأمن الدولى لتهديدها للأمن الإقليمى والدولى، ولتزويدها مليشيا الحوثى الانقلابية بصواريخ باليستية إيرانية الصنع تستهدف المملكة العربية السعودية والأراضى المقدسة فيها ودول الخليج العربى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وفد البرلمان العربى الذى يزور فرنسا مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى بحضور رئيس لجنة العلاقات الخارجية ورئيس لجنة الصداقة العربية الفرنسية، وذلك لتطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البرلمان العربى والبرلمان الفرنسى.

وأكد رئيس البرلمان العربى - خلال الاجتماع - ضرورة ردع النظام الإيرانى لتدخلاته السافرة بأمن الدول العربية من خلال تكوين ودعم المليشيات فى العالم العربى التى تهدف إلى إحداث الفوضى فى المجتمعات العربية وتقويض سلطة الدول العربية، واستهداف مقدرات شعبها.

وشدد على موقف البرلمان العربى الرافض والمُدين لما قامت به مليشيات الحوثى بإطلاق صواريخ باليستية إيرانية الصنع من داخل الأراضى اليمنية باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأكد أن هذا العمل هو تحدٍ واضح وصريح وخرق لقرارات مجلس الأمن الدولى، وتهديد لأمن المملكة العربية السعودية وللأمن الإقليمى والدولى، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن الآهلة بالسكان يُعد مخالفاً للقانون الدولى الإنسانى.