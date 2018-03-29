حصاد 12 ساعة لكوارث العاصفة الترابية بالأقصر.. حرائق بـ10 مناطق مختلفة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عاصفة ترابية شديدة ضربت محافظة الأقصر على مدار 12 ساعة منذ أمس الأربعاء حتى صباح اليوم الخميس، وأسفرت عن توقف كافة الطرق الزراعية والصحراوية بمختلف مدن الأقصر، ومازالت كافة مديريات الخدمات للمواطنين بالمحافظة فى حالة الطوارئ للتدخل الفورى حال حدوث أية أزمات جديدة نتيجة تلك العاصفة.

ورصد "اليوم السابع" تفاصيل الكوارث التى أحدثتها العاصفة الترابية القوية التى ضربت محافظة الأقصر، والتى ما أن ضربت المدن المختلفة حتى أصدر محمد بدر محافظ الأقصر، عدة قرارات منها وقف حركة الملاحة النهرية وإلغاء رحلات البالون الطائر وإغلاق الطرق الصحراوية بمداخل ومخارج المحافظة، وتعليق الدراسة فى كافة مدارس المحافظة اليوم الخميس، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار الأحوال الجوية على خلفية العاصفة الترابية التى شهدتها البلاد مساء أمس الأربعاء، والتى أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية وانتشار الأتربة فى الشوارع والطرقات.

أما عن الحرائق التى اندلعت فى مختلف أنحاء المحافظة، فقد كانت مدينة إسنا صاحبة النصيب الأكبر منها خلال العاصفة الترابية، حيث نشب حريق فى 6 منازل وحوش ماشية بقرية الدير، واشتعلت النيران فى الأشجار بمسافة كيلو كامل فى قرية القرايا وحريق آخر بالمدينة، وفى أرمنت نشبت النيران فى حظائر للمواشى بقرية الرياينة، وحريق آخر بمصنع السماد، وآخر فى أشجار البر الغربى بالقرنة، وحريق بمنطقة شرق السكة، وآخر بمنطقة المرور، وجميعها لم تسفر عن أية خسائر فى الأرواح، لسرعة قيام رجال الإطفاء بالانتقال لأماكن النيران والسيطرة عليها فى الحال.

وأعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن استمرار رفع حالة الاستعدادات إلى الدرجة القصوى بجميع مستشفيات المحافظة وخاصة مستشفى الصدر بإسنا، وذلك تزامنا مع العاصفة الترابية التى تجتاح البلاد، مؤكدًا على جاهزية أقسام الاستقبال والطوارئ والرعايات المركزة وتوافر أسطوانات الأكسجين وموسعات الشعب الهوائية وأدوية الجهاز التنفسى بالمستشفيات.

وفى سياق متصل، أوضح الدكتور معمر عبد الهادى مدير مرفق الإسعاف بالأقصر، أن غرفة عمليات هيئة الإسعاف بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتتلقى البلاغات لضمان سرعة التحرك ومواجهة أى ظرف طارئ، مشيرًا إلى وقف الراحات للعاملين بالإسعاف.

ومن جهة أخرى، قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن رصيد المواد التموينية أمن، لافتًا إلى تسلم جميع المخابز حصتها من الدقيق، ووصول نسبة تسليم المواد التموينية لشهر مارس الجارى إلى 94% حتى الآن، مضيفًا أن عمل غرفة عمليات المديرية على مدار 24 ساعة واتصالها مباشرة بغرفة عمليات ديوان المحافظة.

وأعلن العميد محمد صلاح مدير إدارة المرور بالأقصر، عن مراقبة سرعة السيارات على الطرق السريعة، والتنبيه على قائدى السيارات بالالتزام بالسرعات المقررة فى حالة تزايد سرعة الرياح، وضرورة مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة المرورية.

وقررت سلطات الطيران المدنى، إلغاء إقلاع 20 رحلة للبالون الطائر التى كان من المقرر انطلاقها صباح اليوم الخميس، لسوء حالة الطقس وعدم وضوح الرؤية فى السماء، وذلك بسبب العاصفة الترابية التى ضربت البلاد خلال الساعات الماضية، وقال مصدر بمطار البالون الدولى بالأقصر، لأنه تقرر إلغاء جميع رحلات البالون الطائر، وذلك إعلان سلطة الطيران المدنى بإلغاء الرحلات وإبلاغ كافة الشركات عقب حالة الطقس السيئة والعاصفة الترابية التى ضربت الأقصر مساء أمس الأربعاء.

وأعلنت محافظة الأقصر توقف حركة المرور فى الطرق الصحراوية الشرقية والغربية بسبب العاصفة الترابية، التى أسفرت عن وقوع أكثر من 25 عمود إنارة وشجرة بالطرق الزراعية والشوارع الداخلية بالمدن، ورفعت المحافظة حالة الطوارئ لمواجهة العاصفة الترابية، وأعلن محمد بدر محافظ الأقصر، رفع حالة الطوارئ ومراقبة الطرق الصحراوية والسريعة بالمحافظة لحين انتهاء العاصفة التى ضربت البلاد.



حصاد العاصفة الترابية القوية التى ضربت محافظة الأقصر



سيارات الإسعاف قامت بدور كبير فى السيطرة على 10 حرائق بالمدن



سيارات الإسعاف تنتشر فى كل مكان بالأقصر خلال الحرائق



الأهالى يطلبون سيارات الإسعاف للسيطرة على الحرائق



الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق كيلو نخيل بإسنا



النيران تلتهم اشجار النخيل بقرى إسنا



الأهالى يحاولون السيطرة على الحرائق بمدينة إسنا



سيارات الإسعاف تنتشر بمختلف أنحاء الأقصر خلال العاصفة



جانب من النيران فى أشجار النخيل



العاصفة الترابية بكورنيش النيل بالأقصر



جانب من آثار العاصفة الترابية بمدينة الأقصر



أشجار سقطت بمختلف أنحاء الأقصر خلال العاصفة



آثار العاصفة الترابية بكورنيش النيل



العاصفة تصل محيط ديوان محافظة الأقصر