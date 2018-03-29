حديد عز فى بيان للبورصة: خسرنا مليار جنيه فى 2017 بسبب تكاليف التمويل







كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة حديد عز تحقيق خسائر فى العام 2017 بلغت 1.09 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 560.15 مليون جنيه فى 2016، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين بالشركة، مرجعة ذلك إلى ارتفاع التكاليف التمويلية، إذ ارتفعت خلال العام مسجلة 3.1 مليار جنيه مقابل 714.2 مليون فى 2016.

وأضافت شركة حديد عز، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس، أن مبيعات الشركة زادت خلال 2017 إلى 41.7 مليار جنيه، مقابل 23.18 مليار جنيه فى 2016، وعلى مستوى الأعمال المستقلة ارتفعت خسائر الشركة فى 2017 إلى 877.06 مليون جنيه مقابل 591.4 مليون جنيه فى 2016.

وبحسب البيان الموجه للبورصة، فقد ارتفعت خسائر الشركة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجارى إلى 1.07 مليار جنيه، مقابل 744.17 مليون جنيه فى الفترة المقابلة من 2016.

كانت القوائم المالية المجمعة للشركة قد أظهرت تراجعا نسبته 16.3% فى الخسائر خلال الربع الثالث من 2017 (على أساس سنوى)، نتيجة زيادة المبيعات، لتصل الخسائر الصافية إلى 107 ملايين جنيه خلال الشهور الثلاثة المنتهية فى سبتمبر 2017، مقابل خسائر بلغت 127.9 مليون جنيه فى الفترة المقبلة من العام السابق.