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تنظيم قافلة طبية لخدمة أهالي ريف المنتزه شرق بالإسكندرية

الخميس، 29 مارس 2018 04:31 م
تنظيم قافلة طبية لخدمة أهالي ريف المنتزه شرق بالإسكندرية جانب من القافلة





الاسكندرية جاكلين منير
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نظم مركز معلومات التنمية المحلية بحى المنتزة ثان شرق الاسكندرية، قافلة سكانية متكاملة  تحت إشراف اللواء عادل سلامة رئيس الحى  بميدان مكة المكرمة بالعصافرة قبلي ، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المختصة ،حيث تم إجراء الكشوفات الطبية اللازمة لأهالي المنطقة بإجمالي 315 حالة أمراض باطنة وعدد 20 حالة أطفال. 

وتم إجراء الكشوفات البيطرية على بعض الحيوانات المتمثلة في (  50 حالة دواجن ،200 حالة حمام ،2 حالة ماعز ،10 حالة أرانب ، 15 حالة حصان )  ، وتم صرف الأدوية البيطرية المجانية لهم، بالإضافة إلى تقديم المشورة اللازمة ،فيما يخص تربية الحيوانات للوقاية من الأمراض ومنع انتشار الأوبئة .

من جهه أخرى تم إجراء التحاليل المجانية لأهالي العزبة للكشف المبكر عن فيروس سي، من خلال سيارة التحاليل المتنقلة التابعة لشركة فاركو للأدوية ،حيث تم إجراء التحاليل لعدد 170 حالة من بينهم عدد 5 حالات إيجابية مصابة بالمرض، وتم التوجيه لجهة الاختصاص لتلقي العلاج وعمل اللازم .





 

 

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