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تحرير 1318 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الخميس، 29 مارس 2018 08:13 م
تحرير 1318 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية العميد حمدى عبدالنبى مدير مرور الإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم
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نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى المحافظة.
 
وأسفرت مجهودات الحملة، التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1318 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 386 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و49 مخالفة إزالة ملصقات و65 مخالفة انتظار خاطئ وحجز15 سيارة و155 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو44  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وسحب 33 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 41  رخصة لمخالفة البيئة و 106 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وسحب 38 رخصة لمخالفة خط السير و46 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و39 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 71 رخصة للسير يسار الطريق.
 
كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 86 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 43مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"  و46 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و55 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.
 
 

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