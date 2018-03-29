انطلاق فعاليات اليوم الثانى من منتدى الاتصال الحكومى بالشارقة‎







الشارقة - محمد سالمان

انطلقت فعاليات اليوم الثانى من فعاليات الدورة السابعة من المنتدى الدولى للاتصال الحكومى، الذى ينظمه المركز الدولى للاتصال الحكومى التابع للمكتب الإعلامى لحكومة الشارق على مدى يومى 28 و29 مارس الجارى تحت شعار "الألفية الرقمية.. إلى أين؟"، بمشاركة مسئولين رفيعى المستوى من الإمارات وخارجها.

افتتح الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة فعاليات المنتدى أمس الأربعاء، وأكد فى كلمته ضرورة تحصين مجتمعاتنا من الأفكار الدخيلة والهدامة التى تؤثر سلبًا على التنشئة الاجتماعية لأبنائنا وبناتنا، وتقودهم إلى العبث الذى تجلبه التكنولوجيا الحديثة كجوانب سلبية لها، مع أهمية العمل للمستقبل والاستفادة من تجارب الشعوب التى عانت من الهزائم، لكنها أصبحت اليوم فى مصاف الدول العالمية المتطورة عبر التغلب على شعور الإحباط بالهزيمة، والاشتغال بالعلم والمعرفة والوعى المجتمعى.

ويشارك فى منتدى الاتصال الحكومى نحو 3000 مشارك من جميع أنحاء العالم، ممن سيتابعون ما يوفره المنتدى من تجارب وخبرات محلية وعالمية رائدة فى مجال الاتصال الحكومى، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التى تبحث فى "مستقبل الاتصال الحكومى فى عصر المجتمع الرقمى".

ويتحدث فى افتتاح اليوم الثانى من المنتدى طارق سعيد علاى، مدير المكتب الإعلامى لحكومة الشارقة، بينما يحل ليخ فاوينسا، رئيس بولندا خلال الفترة من 1990 إلى 1995 كضيف شرف على اليوم الثانى خاصة أن حائز على جائزة نوبل للسلام عام 1983.

ومن أبرز الجلسات باليوم الثانى للمنتدى "عصر التغيير المتسارع" من جيسون سيلفا مقدم برامج أمريكى مشهور، تتناول الجلسة موضوع التطورات التقنبة المتسارعة، وذلك فى ظل الثورة الصناعية الرابعة، ويتطرق جيسون سيلفا إلى ما حققته البشرية من إبداعات على مر العصور وتأثيرها على الحاضر، وكيفية استمراريتها بتغيير المستقبل بشكل كبير وبسرعة غير معهودة، كما يستعرض المتحدث المفارقات بين التقنيات الناتجة عن إبداع العقل البشرى والمبتكرة من تقنيات أخرى.

وعلى صعيد الجلسات الحوارية هناك جلسة بعنوان "تقييم الحالة الراهنة للاتصال الحكومى وبناء استراتيجيات مرنة"، وتدير الجلسة ليلى بارون مقدمة برامج اقتصادية فى سكاى نيوز، على أن يكون المتحدثون فيها ستيف ووزنياك ستيف ووزنياك، المؤسس الشريك لشركة آبل من الولايات المتحدة الأمريكية، وجيمى ويلز، مؤسس موقع ويكيبيديا من الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما مارتينيز رائدة ذكاء اصطناعى وعالمة رقمية من المملكة المتحدة وتوماس كولوبولوس المؤلف لتأثير الجيل زد: القوى الست التى تشكل مستقبل الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية.

وهناك جلسة حوارية أخرى بعنوان "شباب المستقبل: بناء مهارات شابة للألفية الرقمية" يقدمها آدريان ويلز آدريان ويلز الرئيس الإدارى لشركة إينيكس الإعلامية، بينما المتحدثون هم فاطمة الصانع، مدير فرع يوتيرن الممكلة العربية السعودية، نيلى اندرادى، المدير العالمى لبرنامج الجامعات، مؤسسة جائزة هولت، ومارتن روسكى مارتن روسكى، مدير أول للسياسة العامة والعلاقات الحكومية ، جوجل الشرق الأوسط، وغافين آنديرسون، مدير المجلس الثقافى البريطانى.

وسيتضمن اليوم الثانى جلسة تفاعلية بعنوان: "القيادات النسائية ودورها فى المجتمع الرقمى"، وتديرها الإعلامية ريا أبى راشد وهى مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تلفزيونية وصحفية على أن يكون المتحدثون فى هذه الجلسة هم البارونة ميشيل مون، ريادية أعمال من المملكة المتحدة وشخصية نسائية بارزة من المملكة المتحدة، وفانيسا دى أمبروزيا، أصغر حاكم لسان مارينو (2017) - رئيس الوفد الوطى لسان مارينو فى مجلس أوروبا، ومجد شويكه، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الأردن، والدكتورة لطيفة العبد الكريم الدكتورة، أستاذة كلية علوم الحاسب والمعلومات فى جامعة الملك فهد، تخصص الذكاء الاصطناعى من المملكة العربية السعودية.