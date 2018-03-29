اللجنة العامة لقسم ثان المنصورة: السيسى 59849 صوتا وموسى 1756







الدقهلية - شريف الديب

أسفرت مؤشرات الفرز الأولية ، باللجنة العامة رقم 2 لقسم شرطة ثان المنصورة ومقرها مدرسة الفردوس للتعليم الأساسى بمحافظة الدقهلية ، حيث حصول عبدالفتاح السيسى على 59849 صوتًا، وموسى مصطفى موسى على 1756 صوتًا، و بلغ عدد الأصوات الباطلة 5720 صوتًا.

وبلغ إجمالى الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية 180365 ناخبا، وعدد من أدلوا بأصواتهم 67319 صوتا والأصوات الصحيحة 61599 صوتا.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت منذ الإثنين الماضى 26 الشهر الجارى، واستمرت حتى الـ10 مساء اليوم الأربعاء الموافق 28 مارس 2018، وشهدت إقبالا كثيفا خلال الأيام الثلاثة وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى .وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

وأشادت البعثات الدولية بسير العملية الانتخابية خلال أيامها الثلاثة من حيث التنظيم الجيد وتسهيل البيانات والمعلومات أمام الناخبين، كما أشاد المراقبون الدوليون بدور الهيئة الوطنية للانتخابات فى توفير البيانات المطلوبة واستخراج بطاقات المراقبين، والرد على جميع الاستفسارات، بالإضافة إلى التأمين الجيد جدًا خارج اللجان، وهو الأمر الذى بث الطمأنينة لدى الناخبين والمتابعين المصريين والأجانب على السواء.