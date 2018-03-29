السيسى 35686 ألفا صوت وموسى 1365 بلجنة مركز الداخلة العامة بالوادى الجديد

السيسى 35686 ألفا صوت وموسى 1365 بلجنة مركز الداخلة العامة بالوادى الجديدالخميس، 29 مارس 2018 03:51 ص
فرز الأصوات
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلن المستشار حمدى فاروق عبد الحفيظ رئيس اللجنة العليا للانتخابات بمركز ومدينة الداخلة بالوادى الجديد ، أن عدد المشاركين فى الانتخابات الرئاسية بلجان المركز بلغ ٣٩٨٨٧ ناخبا من إجمالى ٦٢٧٥٥ هم عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت بالمركز.
وأضاف المستشار حمدى فاروق خلال اعلان نتيجة اللجنة، أن عدد الأصوات التى حصل عليها المرشح عبد الفتاح السيسى ٣٥٦٨٦ صوتا والمرشح موسى مصطفى موسى ١٣٦٥ وعدد الأصوات الصحيحة ٣٧٠٥١ صوتا، وعدد الأصوات الباطلة ٢٨٣٦ صوتا.
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الإثنين 26 مارس حتى مساء أمس الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.
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