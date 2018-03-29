السيسى 35686 ألفا صوت وموسى 1365 بلجنة مركز الداخلة العامة بالوادى الجديد

أعلن المستشار حمدى فاروق عبد الحفيظ رئيس اللجنة العليا للانتخابات بمركز ومدينة الداخلة بالوادى الجديد ، أن عدد المشاركين فى الانتخابات الرئاسية بلجان المركز بلغ ٣٩٨٨٧ ناخبا من إجمالى ٦٢٧٥٥ هم عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت بالمركز.

وأضاف المستشار حمدى فاروق خلال اعلان نتيجة اللجنة، أن عدد الأصوات التى حصل عليها المرشح عبد الفتاح السيسى ٣٥٦٨٦ صوتا والمرشح موسى مصطفى موسى ١٣٦٥ وعدد الأصوات الصحيحة ٣٧٠٥١ صوتا، وعدد الأصوات الباطلة ٢٨٣٦ صوتا.