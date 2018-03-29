الخارجية الأمريكية تناقض ترامب عن سحب القوات من سوريا

الخارجية الأمريكية تناقض ترامب عن سحب القوات من سورياالخميس، 29 مارس 2018 10:28 م
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
(رويترز)
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قالت الخارجية الأمريكية، إنه ليس لديها علم بأى خطة لسحب القوات الأمريكية من سوريا بعد التصريحات التى أدلى بها الرئيس فى تجمع بأوهايو.
وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أعلن منذ قليل، أنه سيسحب قواته من الأراضى السورية "قريبا"، قائلًا: سننسحب من سوريا قريبا جدا وسنترك الأطراف هناك تبحث الأمور".
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