التحالف العربى: منهجية إيران تعتمد على نفى أعمالها العدائية فى المنطقة

التحالف العربى: منهجية إيران تعتمد على نفى أعمالها العدائية فى المنطقةالخميس، 29 مارس 2018 02:27 م
قوات التحالف العربى ـ صورة أرشيفية
الرياض (أ ش أ)
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أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، اليوم الخميس، أن منهجية إيران تعتمد على نفى أعمالها العدائية فى المنطقة.
وأكد التحالف وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، أن صواريخ ميليشيات الحوثى يبدأ تهريبها من الضاحية الجنوبية فى لبنان، مشيرا إلى أن ميناء الحديدة هو النقطة الرئيسية لتهريب الصواريخ للحوثيين.
وكان العقيد تركى المالكى المتحدث باسم التحالف العربى، أكد -فى وقت سابق-، أن الهجمات الصاروخية الحوثية على السعودية تعد انتهاكا صريحا للقانون الدولى، وأن امتلاك ميليشيات الحوثى للصواريخ الباليستية يعد تهديدا خطيرا للأمن الدولي، مشددا على أن ميليشيات الحوثى هى أول جماعة إرهابية فى التاريخ تمتلك صواريخ باليستية.
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