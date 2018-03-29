البنك المركزى يبحث اليوم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

البنك المركزى يبحث اليوم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراضالخميس، 29 مارس 2018 06:00 ص
طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
كتب أحمد يعقوب
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تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و2%.
وقررت لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، يوم الخميس 15 فبراير الماضى، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75% و18.75% من 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى ليصبح 18.25% من 19.25 % وسعر الائتمان والخصم إلى 18.25% من 19.25%.
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى أكثر من 14%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
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عدد الردود 0
بواسطة:
Mohamed
يجب سرعة إصدار قرار تخفيض الفايدة !!!! محافظ فاشل يجب تغييرك !!!
لايوجد بلد فى العالم أسعار الفايدة مرتفعة بهذه المعدلات !!! فلماذا التأخير وكان يجب مباشرة إصدار قرار التخفيض من زمان ولكن حكومة بطيئة فى قرارتها !!! فمثلا هذا القرار بالتخفيض له اثار إيجابية كثيرة ويعمل على زيادة الاستثمارات وتقليل معدلات التضخم لان ببساطة عدد المقرضين من البنوك اكثر من المودعين وايضا تشجيع المستثمرين بجميع أنواعهم على التوسع والإنتاج بالاقتراض من البنوك بسعر فايدة مناسب لان اذا اى شخص او شركة اراد ان يقترض من البنك بسعر فايدة عالى فانه سوف يتعثر فى السداد لان سعر الاقتراض مرتفع وببساطة لن تكون هناك أرباح لهذه الشركات او هذه الشركات ستعمل وأرباحها ياخذها البنك وايضا من يريد ان يقترض من الأشخاص لشراء شقة سيارة اى شىء فسوف. يكون ثمنها مرتفع جدا وايضا يحب التنسيق بين البنوك فى ادارات الائتمان وإدارات الاستثمار ودراسات جدوى خصوصا فى مشروعات الإسكان والتغذية والسياحة وخصوصا احتياجات الدولة من المواد الاساسية المطلوبة يوميا والدخول كشريك قوى فى هذه المشروعات ذات الربحية المناسبة ونسبة مخاطر ضعيفة جدا والاستغلال الأمثل للودايع لان اى شركة صافى ربحها لايصل الى هذه النسب المرتفعة وايضا التوسع فى المشروعات الإنتاجية من الحديد والاسمنت مثلا ولكن هذه المعدلات المرتفعة على الودائع تؤدى الى ارتفاع التضخم ووفوايد مرتفعة على المقترضين وبالتالي تعود على المستهلك فى تحمل ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم نتيجة تاخر فى اتخاذ القرارات وقلة الخبرات وطبعا الخوف من عكس النتائج مثلا وايضا يحب العمل على زيادة عملاء البنوك وسهولة فتح الحسابات بُدون اى معوقات لان اى شخص او شركة عندهم او أموال فان البنوك هى المكان الأمن لحفظها ولكن نتيجة تعسف البنوك وعدم التوسع فى الخدمات البنكية فان معظم الناس مازالت ترحب بالاحتفاظ باموالهم فى بيوتهم او عند أشخاص وليس بنوك مثلا والدليل كم عدد الحسابات للعملاء البنوك وكم عدد الأشخاص بمصر الذين لديهم أموال بمعنى ان عدد العملاء قليل ويمكن تشجيع الناس على سهولة فتح الحسابات مع مزايا خدمية وايضا دخول البنوك كشريك قوى مع الحكومة والقطاع الخاص فى سرعة دراسة المشروعات وسرعة التمويل للمشروعات السكنية والخدمية والانتاجية وتوفير السيولة للمشروعات الجادة مثلا