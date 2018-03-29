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احتجاز طفلة يشتبه فى إصابتها بإنفلوانزا الطيور بمستشفى منوف العام

الخميس، 29 مارس 2018 11:38 ص
احتجاز طفلة يشتبه فى إصابتها بإنفلوانزا الطيور بمستشفى منوف العام سيارة إسعاف - أرشيفية





المنوفية - محمود شاكر
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احتجزت مستشفى منوف العام بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، طفلة يشتبه فى إصابتها بفيروس إنفلوانزا الطيور. 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باحتحاز الطفلة "خ .م. ا ج" عامان ونصف، مقيمة قرية شما دائرة المركز، بمستشفى حميات منوف، لمعاناتها من ارتفاع فى درجة الحرارة، للاشتباه فى إصابتها بفيروس أنفلونزا الطيور من تربية منزلية وتعرضها لطيور نافقة.

وتم أخذ عينة لتحليلها، وتم إخطار الجهات المعنية للطب البيطرى والزراعة والوحدة المحلية، للانتقال لمحل إقامة الطفلة المذكورة، رفقة القوات اللازمة، لاتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة فى هذا الشأن، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم  3564 إدارى مركز أشمون لسنة 2018م .

 


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