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أوراكل تطلق أول قاعدة بيانات "ذاتية القيادة" وسط احتدام المنافسة مع أمازون

الخميس، 29 مارس 2018 03:00 ص
أوراكل تطلق أول قاعدة بيانات "ذاتية القيادة" وسط احتدام المنافسة مع أمازون ارشيفية





كتبت: هبة السيد
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بدأت شركة أوراكل العالمية اليوم الأربعاء، فى تقديم أول خدمة قائمة على قاعدة بيانات "ذاتية القيادة" أى اول قاعدة بيانات يتم تصميمها وانتاجها بمفهوم "التشغيل الذاتى" على غرار مفهوم القيادة الذاتية بمجال السيارات، كما تستخدم الخدمة تقنيات التعلم الألى لتحقيق مستويات متفوقة من الأداء والأمن والإتاحة، من دون تدخل بشرى، وفقا لما أكده رئيس مجلس الإدارة التنفيذى وكبير المسؤولين التقنيين لدى أوراكل، لارى إليسون.

 

يأتى ذلك وسط احتدام المنافسة بين الشركات المقدمة لتلك الخدمات حيث أعلنت أوراكل فى بيانها، أن الخدمة متاحة بنصف سعر خدمة "أمازون ويب سيرفيسز"الشهيرة. وتعتبر "Amazon Web Services"، هى شركة فرعية من شركة أمازون، التى تقدم منصة حوسبة سحابية متطورة تقوم بتقديم العديد من الخدمات والأدوات المختلفة التى تساعد مستخدميها على بناء النظم بسرعة وفعالية وذلك وفقا لبعض تقارير.

 

فيما أعتبرت أوراكل فى بيانها، أن هذه التكنولوجيا تغير كل شىء" حيث قال إليسون. "تستند قاعدة بيانات "ذاتية القيادة" على تكنولوجيا باعتبارها ثورية مثل الإنترنت. أنها تصحح وتضبط وتحدث نفسها. تكلفة قواعد بيانات الأمازون تكلف أكثر وتفعل أقل من ذلك"؛ وتتيح الخدمة جميع الإمكانيات التحليلية والأمور المتعلقة بالأمن والإتاحة العالية من دون التعقيدات المتعلقة بالضبط والإعدادات والتشغيل، حتى فى ظل تغيير مهام العمل التخزينية وأحجام البيانات. وتعد قاعدة البيانات ذاتية القيادة فئة جديدة تماماً من المنتجات لا تتطلب أية إدارة تشغيلية، ما يسمح بتخزين بيانات السحابة بسهولة وسرعة، وتعمل على النسخ الاحتياطى التلقائى والتشفير وبنية قابلة للإتاحة، كما تلغى العمل البشرى والخطأ البشرى وتؤمن الحماية من أخطار الهجمات الخارجية والمستخدمين الداخليين.


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