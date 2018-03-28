وكيل تعليم السويس: العاملون بالمديرية شاركوا فى الانتخابات بكثافة







السويس - سيد نون

قال عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس إن العاملين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة والمدارس صوتوا فى الانتخابات الرئاسية بكثافة.

وأشار عبد الحافظ وحيد، فى تصريح خاص، إلى أن جميع المعلمين قاموا بالتصويت فى الانتخابات بإرادتهم الحرة، وهذا ليس غريبا عن رجال وسيدات التربية والتعليم بالمحافظة فهم دائما على قدر المسئولية.

وأكد وكيل التعليم فخور أننى أعمل مع هؤلاء الرجال والسيدات الذين تسابقوا على التواجد أمام اللجان فى الطوابير.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.