وزير موريتانى يبحث مع مسئولين دوليين تسريع تنفيذ برامج دول الساحل الخمس

وزير موريتانى يبحث مع مسئولين دوليين تسريع تنفيذ برامج دول الساحل الخمسالأربعاء، 28 مارس 2018 04:11 ص
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
(أ ش أ)
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بحث وزير الاقتصاد الموريتانى المختار ولد اجاي، فى نواكشوط، مع لجنة تضم مسئولين دوليين، سبل تفعيل وتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع التى ستطلقها دول الساحل الخمس فى المنطقة.
وأفاد مصدر رسمي، أن اللجنة تضم ممثلين عن السفارة الفرنسية فى نواكشوط، والوكالة الفرنسية للتنمية، ودول الساحل الخمس، والبنك الدولي، وهيئة الأمم المتحدة، والبنك الإفريقى للتنمية.
وأطلقت فى نواكشوط بمبادرة من الرئيس محمد ولد عبدالعزيز مجموعة الخمس فى الساحل التى تضم بالإضافة إلى موريتانيا كلا من (مالى والنيجر والتشاد وبوركينافاسو) وتتخذ المجموعة من العاصمة الموريتانية مقرا لها وتسعى لمواجهة الإرهاب والتطرف من خلال قوة عسكرية مشتركة ينتظر أن تبدأ مهامها قريبا بعد أن عينت الدول الخمس ممثليها فى القوة.
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