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الأربعاء، 28 مارس 2018 03:18 م
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وزير المالية يعلن تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها خلال أبريل

الأربعاء، 28 مارس 2018 02:44 م
وزير المالية يعلن تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها خلال أبريل عمرو الجارحى وزير المالية





كتب أحمد يعقوب
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قال عمرو الجارحى وزير المالية فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إنه تقرر تثبيت سعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية، 16 جنيها بداية من أول أبريل 2018 ولمدة شهر.
 
 
 
وأكد وزير المالية، أن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي يأتى اتساقا مع استمرار استقرار سعر صرف العملة خلال الفترة الماضية وحالة الاستقرار التى يشهدها الاقتصاد المصرى.
 

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عمرو الجارحى

وزير الماليه

الدولار الجمركى

سعر الدولار الجمركى




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