video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 مارس 2018 10:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم يشارك فى أسبوع التعلم عبر الأجهزة المحمولة 2018 فى باريس

الأربعاء، 28 مارس 2018 09:45 ص
وزير التعليم يشارك فى أسبوع التعلم عبر الأجهزة المحمولة 2018 فى باريس الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى





كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

صرح أحمد خيرى، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يشارك فى أعمال أسبوع التعلم عبر الأجهزة المحمولة لعام 2018 تحت شعار "المهارات اللازمة لعالم متصل" المنعقد فى العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 26 إلى 30 مارس 2018 والذى تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، ووكالة الأمم المتحدة المختصة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
 
أشار خيرى إلى أن الوزير ألقى كلمة أثناء حفل الافتتاح حول جهود الدولة المصرية نحو اكتساب المهارات الرقمية وتوفير فرص التعليم الجيدة للجميع فى إطار خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
 
وأضاف خيرى أن شوقى التقى عقب حفل الافتتاح بأودري أزولاي مديرة عام اليونسكو، كما التقى بجون ميشيل بلانكيه وزير التعليم الفرنسي لبحث أوجه تعزير التعاون المشترك بين البلدين و الاستفادة من الخبرة الفرنسية  لتطوير و الارتقاء بمنظومة التعليم في مصر، و كيفية توجيه النظم التعليمية والتدريبية نحو التكنولوجيا، وتزويد المتعلمين بالمهارات الرقمية، وتوسيع نطاق الفرص التي تمكنهم من الحصول عليها.
 
جدير بالذكر أن أسبوع التعلم عبر الأجهزة المحمولة يهدف إلى توسيع قاعدة المعرفة الدولية حول تعليم المهارات الرقمية، وتسهيل الإجراءات لتحقيق عدة أهداف وهى: تعريف وتعميم المهارات الرقمية، وابتكار وتوفير المهارات الرقمية من خلال دعم القدرات المؤسسية والكفاءات الرقمية للمعلمين، و المساواة بين الجنسين لضمان توفير فرص متكافئة فى برامج تنمية المهارات الرقمية، بالإضافة إلى توقع الاحتياجات المتغيرة من المهارات.
 
ويعد أسبوع التعلم عبر الأجهزة المحمولة منصة لتبادل المعرفة والابتكارات والممارسات الجيدة في التعلم عبر الأجهزة المحمولة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على مطالب أولياء أمور طلاب الثانوية من مصححى البوكليت × 9 معلومات

وزير التعليم

الأجهزة المحمولة




لا تفوتك
ضياء رشوان: عناوين BBC بعد تغطيتها لانتخابات الرئاسة تؤكد أن "مصر تحتفل"

ضياء رشوان: عناوين BBC بعد تغطيتها لانتخابات الرئاسة تؤكد أن "مصر تحتفل"

رويترز: الائتلاف الحاكم فى إثيوبيا يختار أبى أحمد رئيسا جديدا للوزراء

رويترز: الائتلاف الحاكم فى إثيوبيا يختار أبى أحمد رئيسا جديدا للوزراء

4 لاعبين يواجهون خطر الاستبعاد من المنتخب بعد معسكر سويسرا.. قلة الخبرة تطيح بمحمد عواد.."الرهبة" تمنع أفشة من التألق..اللغة تحرم سام مرسى من الإنسجام..وشيكابالا يواجه المجهول

4 لاعبين يواجهون خطر الاستبعاد من المنتخب بعد معسكر سويسرا.. قلة الخبرة تطيح بمحمد عواد.."الرهبة" تمنع أفشة من التألق..اللغة تحرم سام مرسى من الإنسجام..وشيكابالا يواجه المجهول

اليوم الثانى للانتخابات يسدل ستائره بمشاهد بارزة.. أحمد شفيق ومحمد فؤاد ودلال عبد العزيز أشهر الحضور.. مسن 90 عاما بعد التصويت: انتخبت السيسى.. أصغر ناخبة تشارك فى الدقى.. ومواطنة تقبل محافظ القاهرة

اليوم الثانى للانتخابات يسدل ستائره بمشاهد بارزة.. أحمد شفيق ومحمد فؤاد ودلال عبد العزيز أشهر الحضور.. مسن 90 عاما بعد التصويت: انتخبت السيسى.. أصغر ناخبة تشارك فى الدقى.. ومواطنة تقبل محافظ القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة