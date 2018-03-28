وزير التعليم العالى يزور جامعة القاهرة







وائل ربيعى

زار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، جامعة القاهرة والتقى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء.

وتجول الوزير ورئيس جامعة القاهرة، داخل الحرم الجامعى، وتفقدا خلالها عدداً من كليات الجامعة والتقيا بالطلاب والعاملين.











