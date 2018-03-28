وزير الاتصالات يصدر قرار بتعين مها رشاد قائم بأعمال الرئيس التنفيذى لـ"ايتيدا"







كتبت: هبة السيد

أصدر المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرار بتولى مها خليل محمد رشاد قائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" خلفاً لأسماء حسنى، والتى انقضت المدة القانونية لرئاستها للهيئة.

وتشغل مها رشاد، فى الوقت الحالى منصب معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستراتيجيات التسويق والصورة الذهنية، بالإضافة إلى رئاسة قطاع التسويق الاستراتيجى والترويج الدولى بالهيئة.

وخلال فترة عملها بالهيئة، تولت رشاد مسئولية عدداً من الملفات والمشاريع الهامة كان من أبرزها تحسين الصورة الذهنية عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرى وملف تعزيز التعاون مع المحللين الدوليين والمؤسسات الاستشارية العالمية الكبرى.

ونتج عن الجهود واستراتيجيات التواصل الفعالة التى أشرفت عليها عودة مصر وبقوة على خريطة تكنولوجيا المعلومات العالمية وإشادات أكبر المراكز البحثية والجمعيات المتخصصة فى قطاعات التكنولوجيا والأعمال، بالإضافة إلى فوز مصر بجائزة أفضل دولة مقدمة لخدمات التعهيد على مستوى العالم.

وتتمثل الخبرات المهنية لمها رشاد فى صياغة وتنفيذ استراتيجيات التسويق الدولى والترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمارات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات اختراق الاسواق وزيادة صادرات شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرية ومبادرات تطوير وتنمية الأعمال بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والمنظمات غير الحكومية، والمكاتب التجارية والشركات العالمية.

انضمت مها لفريق العمل بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2001 حيث شغلت العديد من الوظائف وتدرجت فى المناصب الإدارية كان أخرها منصب مدير تطوير مبادرات الاعمال بالوزارة، وذلك قبل انتقالها للعمل بالهيئة عام 2008

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وتعد مها رشاد من الكوادر الشابة التى تتمتع بسيرة مهنية متميزة وبخبرات نوعية اكتسبتها على مدى 17 عاماً فى عدد من المراكز القيادية، ومهام تطوير استراتيجيات اختراق الشركات المحلية للأسواق العالمية، وعقد التحالفات، وتعزيز العلاقات الحكومية والحلول التسويقية المتكاملة.

حصلت مها رشاد على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة عام 2001، كما حصلت على درجة ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بتقدير امتياز عام 2008، مما أهلها للالتحاق ببرنامج الدكتوراه المهنية فى إدارة الأعمال (DBA) بنفس الأكاديمية، وذلك بالإضافة إلى حصولها على عدد الجوائز والدورات التدريبية المتخصصة فى مجال إدارة الحكومة الإلكترونية واستشارات الحلول الرقمية.