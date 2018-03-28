والد أحد شهداء مسجد الروضة: ابنى كان يبكى فى الصغر للمشاركة بالانتخابات







شمال سيناء - محمد حسين

نشر والد أحد الشهداء فى حادث مسجد الروضة الإرهابى بشمال سيناء، رثاء لابنه الشهيد بمناسبة انتخابات الرئاسة، أشار فيه إلى أنه كان صغيرا يبكى، مطالبا بالمشاركة فى الانتخابات، واليوم أصبح من حقه الانتخاب، ولكن استشهاده حال دون ذلك.

وجاء فى نص المرثية التى نشرها سليمان شميط والد الشهيد محمد على حسابه على فيس بوك "عندما كانت الانتخابات السابقة أو الماضية كان يبكى يريد أن يدلى بصوته، ولكن سنه فى ذلك الوقت 16 سنة أى أنه لا يجد اسمه فى كشوف الانتخابات، إلا بعد سن 18 سنه، قلت له يا بنى إن شاء الله الانتخابات القادمة سوف تدلى بصوتك، وقد أصبح الآن عمره 21 عاما، ومن حقه يدلى بصوته الانتخابى، ولكن رصاص الغدر والخسة منعه من المشاركة بعملية الانتخابات، لأنه فارقت روحه الطاهرة إلى ربها عز وجل، ولا نقول إلا ما يرضى الله عز وجل إن لله وإن إليه راجعون وإنا صابرين محتسبين إن شاء الله، يارب اجعله شفيع لنا يوم القيامة واجمعه مع الشهداء والنبيين والصالحين والحقنا بهم خير إن شاء الله".

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.



الشهيد محمد سليمان