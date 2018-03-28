موجز الساعة 1 .. توافد المواطنين على اللجان فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة







نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها توافد المواطنين على اللجان فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:









أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع محافظة الوادى الجديد، طريق الفرافرة أسيوط، بسبب وجود عواصف ترابية ورياح محملة بالأتربة وأمطار، وتناشد إدارة المرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظا على سلامتهم.









نظم عدد من المواطنين فى عزبة النخل مسيرة منذ قليل، فى بعض الشوارع بالمنطقة، وذلك بعد الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية فى اليوم الثالث، لحث المواطنين على النزول والمشاركة فى الانتخابات.









نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء اليوم، الأربعاء، مسيرة لنقابة المعلمين وللعاملين بديوان المديرية على الإقدام للتصويت فى الانتخابات الرئاسية وحث المواطنين على المشاركة.









قال محمد بهاء أبو شقة، المتحدث الرسمى باسم الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحملة لديها غرفة عمليات تُدار بأفضل الآليات والوسائل العلمية والعملية، لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018 لحظة بلحظة.









تفقد الفريق على فهمى، قائد قوات الدفاع الجوى، لجان الانتخابات الرئاسية 2018 فى محافظ أسوان، فى ثالث أيام الانتخابات التى انطلقت الاثنين ويُغلق باب التصويت فيها مساء اليوم.









أدلى أساقفة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأصواتهم فى اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية.









شهدت اللجان الانتخابية في منطقة عزبة النخل إقبالا كبيرا فى الساعات الأولى من اليوم الثالث لانتخابات رئاسة الجمهورية.









دعا المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسم الهيئة، جموع المصريين للمشاركة الكثيفة فى الانتخابات فى آخر أيام التصويت، الذى ينتهى فى التاسعة مساء.