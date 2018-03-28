معمر 103 سنه يدلى بصوته فى أخر دقيقه : "انا جيت للرئيس لأنى بحبه"الأربعاء، 28 مارس 2018 10:10 م
لطفي يوسف معمر اخر من ادلى بصوته
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال لطفي يوسف على المعاش، 103 سنة، إنه فضل الإدلاء بصوته في أخر دقيقة فى العملية الإنتخابية، لأنه يحب الرئيس ويعشقه، مؤكداً أنه فعل الكثير لنا فماذا لا انتخبه .
وأضاف يوسف، الرئيس السيسي يستحق كل الحب والتقدير، غير مصر للأفضل بعد ان كانت في طي النسيان، اصبحت سيدة العالم كله، وأصبح للمصري قيمه ومكانة .
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
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