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مصادر حكومية: قرار أجازة المدارس غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية متروك للمحافظين

الأربعاء، 28 مارس 2018 10:39 م
مصادر حكومية: قرار أجازة المدارس غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية متروك للمحافظين سوء الطقس - صورة أرشيفية





كتب هند مختار
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كشف مصدر حكومى لـ"اليوم السابع"، أن قرار الأجازة للمدارس غدًا الخميس، نتيجة سوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية متروك للمحافظين كل فى محافظته، لاتخاذ القرار بالأجازة للمدارس غدًا من عدمه، وفقًا لما يراه كل محافظ ووفقًا للأوضاع بكل محافظة.

 

وكان الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة الهامة للأرصاد الجوية، قد أكد أنه من المتوقع أن تستمر هذه الموجة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية لمدة 48 ساعة لتنتهى مساء غدٍ الخميس، على أن يبدأ الاستقرار فى الأحوال الجوية بداية من صباح الجمعة.

 


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