مصابة بجلطة تصر على النزول بالإسعاف والتصويت فى الانتخابات بالقليوبية







(أ ش أ)

أصرت سيدة مسنة مصابة بجلطة على النزول بصحبة زوجها مستقلين سيارة اسعاف لنقلها الى احدى اللجان الانتخابية بشبين القناطر بمحافظة القليوبية للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية...مؤكدة أن مشاركتها حق وواجب عليها.

وشهدت اللجان إقبالا من الناخبين خلال الساعات الاولى من فتح اللجان في اليوم الثالث والأخير للانتخابات، وقامت قوات تأمين القوات المسلحة والشرطة بمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على الإدلاء بأصواتهم وتوصيلهم من وإلى اللجان والمقار الانتخابية.