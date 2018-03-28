مسيرات لطلاب "من أجل مصر" أمام لجان الغردقة لحث المواطنين على المشاركة







البحر الأحمر - عماد عرفة

نظم طلاب "من أجل مصر" التابعين لكلية التربية بالغردقة مسيرة ضمت المئات من الطلاب، بميادين المدينة حاملين لافتات وأعلام لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

كما أدلى الطلاب بأصواتهم فى الانتخابات كل فى لجنته بتنظيم من حملة "من اجل مصر" التى قامت بتسهيل عملية تحديد لجان الطلاب للإدلاء بأصواتهم.

من جانبه قال المهندس أحمد الدقاق منسق الحملة أن طلاب من أجل مصر نظموا مسيرة حاشدة كبيرة، لمناشدة المواطنين بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى .