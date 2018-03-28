video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 مارس 2018 05:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مسنة ترفع علامة النصر خلال تفقد محافظ كفر الشيخ إحدى اللجان

الأربعاء، 28 مارس 2018 05:30 م
مسنة ترفع علامة النصر خلال تفقد محافظ كفر الشيخ إحدى اللجان السيدة المسنة





كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ اللجنة "5"، اليوم الأربعاء، ومقرها مركز كفرالشيخ بالإضافة إلى اللجان الفرعية ،42 و43 و44، ومقرها مجمع مدارس مسير للتعليم الأساسى، وذلك بجضور المهندس على عبد الستار، مساعد المحافظ ورئيس مجلس ومدينة كفر الشيخ واللواء شكرى الجندى عضو مجلس النواب.

وساعد المحافظ مسنة تجلس على كرسى متحرك لتدخل اللجنة والإدلاء بصوتها، ورفعت علامة النصر.

قال محافظ كفر الشيخ إن العملية الانتخابية تسير بسهولة ولم تتلق غرفة العمليات أى شكاوى مشيدا بتأمين اللجان من قبل الجيش والشرطة، مؤكدا أن أبناء كفرالشيخ سطروا ملحمة وطنية سيذكرها التاريخ بوطنيتهم ومشاركتهم فى الانتخابات.

أكد المحافظ، أنه تم توفير كراسى متحركة بمحيط اللجان الانتحابية والبالغ عددها 582 لجنة انتخابية فى 525 مركزا انتخابيا بجميع قرى ومدن المحافظة، وذلك لنقل ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، لمقار لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

وقال المحافظ، إنه يشيد بفعاليات بيت العائلة المصرية لدعوة الناخبين للحشد فى الساعات المتبقية من اليوم الثالث للعملية الانتخابية، برئاسة القمص بطرس بطرس بسطاروس، رئيس بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ ، ووكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبرارى، والشيخ أشرف النجار رئيس المنطقة الأزهرية ، ورئيس بيت العائلة المصرية ، ولجنة الإعلام والسياحة برئاسة أشرف صحصاح، وكل أعضاء بيت العائلة المتميزين .

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء إذ شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامه بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

السيدة المسنة
السيدة المسنة

 

السيدة والمحافظة
السيدة والمحافظة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ كفر الشيخ: الأهالى تحدوا الطقس وخاسر من لم يلحق بركب التنمية

موعد اعلان النتائج

نتيجة الانتخابات

نتيجة انتخابات 2018

نتيجة الانتخابات المصرية

انتخابات الرئاسة

انتخابات مصر

الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية

الانتخابات

لجان الانتخابات

انتخابات الرئاسة المصرية 2018

الانتخابات المصرية

اعرف لجنتك

اللجنة الوطنية للانتخابات

الانتخابات فى مصر

بالرقم القومى




لا تفوتك
عمليات الداخلية: انتظام التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة بالجمهورية

عمليات الداخلية: انتظام التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة بالجمهورية

صور.. حشود أمام لجان حدائق حلوان للتصويت فى أخر أيام الاقتراع الرئاسى

صور.. حشود أمام لجان حدائق حلوان للتصويت فى أخر أيام الاقتراع الرئاسى

مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين

مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين

إصابة كوبر بـ"ضيق تنفس" قبل عودة المنتخب من سويسرا

إصابة كوبر بـ"ضيق تنفس" قبل عودة المنتخب من سويسرا

من غير أفورة.. 3 خطوات جديدة لعمل مكياج هتنور وشك

من غير أفورة.. 3 خطوات جديدة لعمل مكياج هتنور وشك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة