مسنة ترفع علامة النصر خلال تفقد محافظ كفر الشيخ إحدى اللجان







كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ اللجنة "5"، اليوم الأربعاء، ومقرها مركز كفرالشيخ بالإضافة إلى اللجان الفرعية ،42 و43 و44، ومقرها مجمع مدارس مسير للتعليم الأساسى، وذلك بجضور المهندس على عبد الستار، مساعد المحافظ ورئيس مجلس ومدينة كفر الشيخ واللواء شكرى الجندى عضو مجلس النواب.

وساعد المحافظ مسنة تجلس على كرسى متحرك لتدخل اللجنة والإدلاء بصوتها، ورفعت علامة النصر.

قال محافظ كفر الشيخ إن العملية الانتخابية تسير بسهولة ولم تتلق غرفة العمليات أى شكاوى مشيدا بتأمين اللجان من قبل الجيش والشرطة، مؤكدا أن أبناء كفرالشيخ سطروا ملحمة وطنية سيذكرها التاريخ بوطنيتهم ومشاركتهم فى الانتخابات.

أكد المحافظ، أنه تم توفير كراسى متحركة بمحيط اللجان الانتحابية والبالغ عددها 582 لجنة انتخابية فى 525 مركزا انتخابيا بجميع قرى ومدن المحافظة، وذلك لنقل ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، لمقار لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

وقال المحافظ، إنه يشيد بفعاليات بيت العائلة المصرية لدعوة الناخبين للحشد فى الساعات المتبقية من اليوم الثالث للعملية الانتخابية، برئاسة القمص بطرس بطرس بسطاروس، رئيس بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ ، ووكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبرارى، والشيخ أشرف النجار رئيس المنطقة الأزهرية ، ورئيس بيت العائلة المصرية ، ولجنة الإعلام والسياحة برئاسة أشرف صحصاح، وكل أعضاء بيت العائلة المتميزين .

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء إذ شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامه بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.



السيدة المسنة