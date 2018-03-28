محافظ سوهاج يعلن إغلاق الطريق الصحراوى الشرقى بسبب سوء الأحوال الجوية

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن غلق الطريق الصحراوى الشرقى، والطريق الصحراوى الغربى، وطريق سوهاج – البحر الأحمر، بسبب سوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية، نتيجة للعاصفة الترابية التى هبت بقرى ومدن المحافظة، على أن يتم تكثيف الخدمات المرورية وانتشار سيارات الإسعاف بالطرق الرئيسية والفرعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين .

وأوضح العقيد مصطفى إبراهيم مدير إدارة المرور، أنه تنفيذًا لتعليمات المحافظ اللواء مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، وحفاظًا على أرواح المواطنين، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق الطريق الصحراوى الشرقى، والطريق الصحراوى الغربى، وطريق سوهاج – البحر الأحمر، نتيجة لسوء الأحوال الجوية، وبالتنسيق مع إدارات المرور بأسيوط وقنا والبحر الأحمر، والإدارة العامة للمرور بالقاهرة، وفور تحسن الأحوال الجوية، ووضوح الرؤية سوف يتم فتح الطريق.

يذكر أن، المحافظ قد أعلن اليوم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والوحدات المحلية، والهيئات والمصالح الحكومية، بسبب سوء الأحوال الجوية، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بحدوث تقلبات ورياح مثيرة للأتربة وأمطار، وشدد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.