محافظ جنوب سيناء يلتقى بعريس وعروس أصرا على المشاركة بالانتخابات قبل الزفاف







جنوب سيناء – فايزة مرسال

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بعريس وعروس أصرا على الإدلاء بصوتيهما فى الانتخابات- أثناء تفقده الليلى مساء اليوم للجنة مدرسة جيل أكتوبر الإعدادية بشرم الشيخ- قبل إجراء مراسم الزفاف بشرم الشيخ، وقام المحافظ بتوجيه الشكر الجزيل لهم على هذا الشعور الوطنى الطيب وتمنا لهما حياة زوجية سعيدة ووعدهما بهدية خاصة بمناسبة الزفاف السعيد.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة جنوب سيناء 101 ألف و742 مواطنا يصوتون فى 18 لجنة فرعية تشرف عليها 9 لجان عامة و15 مركزا انتخابيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.